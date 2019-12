O duque e a duquesa de Sussex, Harry e Meghan, revelaram esta segunda-feira um postal de natal em que o protagonista é o príncipe Archie, que nasceu em maio de 2019. Na imagem, partilhada no Twitter pela “The Queen’s Commonweath Trust” — instituição de caridade presidida por Harry, Archie aparece em primeiro plano e os pais eao fundo junto a uma grande árvore de Natal. Segundo a CNN este é o primeiro postal de Natal do casal com o filho.

O postal diz “Feliz Natal e um Feliz Ano Novo” e os duques acrescentam: “Da nossa família para a sua”.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl — The Queen's Commonwealth Trust (@queenscomtrust) December 23, 2019

Harry e Meghan casaram-se no dia 19 de maio de 2018 e, menos de um ano depois, a 6 de maio de 2019 nasceu o Archie. Em setembro, o príncipe Archie teve o seu primeiro evento oficial integrado numa visita dos pais à África do Sul: tomou um chá com arcebispo Desmond Tutu da Igreja Anglicana, que recebeu o Prémio Nobel da Paz em 1984, e a sua mulher.