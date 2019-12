As companhias de rent-a-car fazem questão de chamar a atenção para a necessidade de o condutor estacionar o veículo no parque correspondente, antes de se dirigir ao balcão da empresa e entregar a chave, tratar da documentação e liquidar a factura. Ainda assim, há quem faça questão de proceder de forma mais “criativa” e surpreender toda a gente, além de provocar danos consideráveis.

A história, registada em vídeo, teve lugar no aeroporto de Sarasota, na Florida, de que Juan Monsivis se aproximou a uma velocidade muito acima do que seria recomendável. Monsivis conduzia na altura uma pick-up GMC Sierra, de 2015, e perdeu o controlo do veículo. Começou por penetrar no edifício através de uma parede, levando tudo à sua frente, para depois continuar a bom ritmo até embater no balcão reservado às companhias de rent-a-car, bem em frente à área reservada à National.

O director do aeroporto, Frederick Piccolo, disse às autoridades que a pick-up não parou até bater no balcão das companhias de aluguer e só não se registaram feridos graves por o estranho acidente ter acontecido na passada quinta-feira muito cedo, quando estavam ainda poucos passageiros no interior do aeroporto. E as duas funcionárias que se vêem no vídeo, atrás do balcão, conseguiram escapar apenas com um grande susto.

De acordo com Florida Highway Patrol, Monsivis já tinha sido detectado a conduzir de forma tão rápida quanto perigosa na auto-estrada a caminho do aeroporto. Já mais perto do aeroporto teve ocasião de bater numa vedação, para depois terminar em grande, pelo aeroporto de Sarasota adentro.

Piccolo não se revelou nada “pequeno” a avaliar os danos no aeroporto, estimando-os em 250.000 dólares, incluindo um tapete de bagagens que a GMC Sierra também destruiu. Veja aqui como tudo aconteceu: