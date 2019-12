À semelhança do que aconteceu nos últimos natais, a Google criou um site onde é possível acompanhar o percurso do pai natal pelo mundo. Para quem quiser saber onde anda o pai natal a esta hora, basta ir ao Santa Tracker. E se ainda faltam várias horas para o Pai Natal passar por Portugal, os neozelandeses já tiveram a visita às respetivas chaminés. Às 13h00 (hora de Lisboa) a Google estimava que o pai Natal já tinha distribuído mais de 60 milhões de presentes. Enquanto o pai Natal passa nos vários países, no Google Tracker é possível ver imagens de atrações desses locais. No mesmo site existem vários jogos relacionados com o Natal.

Se preferir também pode seguir o Pai Natal, como habitual no Santa Tracker do NORAD (Comando Norte-Americano de Defesa Aeroespacial). O NORAD é um um organismo público de Defesa partilhado pelos governos do Canadá e dos Estados Unidos e é mais otimista que o Google em matéria de presentes e estima que já tenham sido entregues mais 639 milhões de presentes.