Um vídeo com uma árvore de Natal por trás e uma mensagem de desejo de boas festas aos portugueses e uma ou outra alusão política. Foi assim a mensagem de Natal do líder da oposição Rui Rio em 2018, tal como de Passos Coelho em 2015 ou 2016. Desta vez, Rui Rio decidiu inovar e preferiu um vídeo na página de Facebook do PSD em que aparece a sua voz off a dizer “Boas Festas” com um postal cor-de-laranja com palavras como “justiça social”, “liberdade” ou “solidariedade” escritas a branco. Além disso, Rio escreveu uma mensagem a apoiantes (aí, através da página da candidatura “Rio — Portugal ao Centro” e, por fim, através do Twitter, para todos os portugueses, Rio desejou “Um bom Natal para todos”, colocou um emoji do pai Natal e partilhou uma música “Silent Night”, cantada em alemão por Helene Fischer.

Um Bom Natal para todos. ????????

Helene Fischer | Stille Nacht (Live aus der Hofburg Wien) https://t.co/iVfswLyJav via @YouTube — Rui Rio (@RuiRioPSD) December 23, 2019

Em 2018, Rio tinha sido duro com o governo — a quem pedia para “colocar a mão na consciência” e lembrou todas as principais falhas do Estado desde Borba a Tancos. Desta vez, na única mensagem com conteúdo que partilhou (a da página da candidatura) não faz qualquer referência ao governo.

Rui deseja que em 2020, ano em que vai a votos no PSD, todos possam “contribuir para um país mais justo, mais solidário, com mais qualidade de vida e no qual os superiores interesses de Portugal e dos portugueses estejam sempre acima de tudo o resto”. Mantém a sua linha de colocar o interesse nacional acima de todas as coisas, mas nem sequer ensaia uma indireta ao governo.

Cara (o) Companheira (o),Aproxima-se a época festiva e o final de mais um ano. Uma altura propícia para fazer uma… Posted by RUI RIO – "Portugal ao Centro" on Monday, December 23, 2019

Na mensagem partilhada no site do partido ainda é mais minimal e limita-se a apresentar 14 palavras que são princípios e a escrever acompanhadas de “um abraço de boas festas” escritos com a letra de Rui Rio.

Boas Festas! O Presidente e a Comissão Política Nacional do Partido Social Democrata desejam-lhe um santo Natal e um feliz ano de 2020. #PSD #PrimeiroPortugal Posted by Partido Social Democrata on Monday, December 23, 2019

O próprio Rui Rio, no último ano, tinha optado por uma mensagem de líder da oposição, da qual saíram várias notícias e factos políticos como a crítica ao executivo de António Costa. Desta vez, optou por não o fazer.

Passos Coelho também o tinha feito por duas vezes como líder da oposição, em 2015:

E em 2016: