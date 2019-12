Todos os anos milhares de prendas de Natal passam quase diretamente do sapato ou da chaminé para os sites de venda online. E todos os anos o número tem aumentado. O jornal francês Le Figaro mostra as contas aos anúncios colocados na plataforma Rakuten ao meio do dia 25 de dezembro, e concluiu que já tinham sido anunciadas 500 mil ofertas, mais 200 mil do que no ano passado.

Os números foram avançados pela diretora de marketing, Alison Boutoille, que antecipa que o número de anúncios de vendas chegue ao milhão até ao final do dia de Natal. A Rakuten propõe mesmo aos utilizadores que coloquem online anúncios para revender os presentes de Natal em quatro clicks. Entre os artigos mais procurados, e também mais descartados pelos que os receberam, estão jogos Lego e playmobile, jogos vídeo e de sociedade.

Para justificar este comportamento menos afetivo dos consumidores, o jornal francês remete para um estudo da OpinionWay, segundo o qual um em cada dois franceses se mostra disposto a revender as prendas de Natal. Para justificar esta atitude desligada, avançam várias razões: desde o argumento de que já tinham o que foi oferecido ou que nunca o irão utilizar. E este é um movimento cada vez mais assumido, confirma também a responsável pelas vendas da plataforma eBay. Para Sarah Tayeb, o maior pragmatismo em relação às prendas recebidas também representa o reforço de uma tendência para a economia circular e para a reciclagem.