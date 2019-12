“Amor incondicional” mesmo para com “os piores entre nós”. Foi esta uma das principais mensagens da missa do galo celebrada pelo papa Francisco na madrugada desta quarta-feira no Vaticano, um momento alto das celebração da consoada.

“O Natal recorda-nos que Deus continua a amar-nos, mesmo aos piores entre nós”, afirmou o papa. “A mim, a ti, a todos nós, Ele hoje diz: ‘Amo-te, porque aos meus olhos tu és precioso’. Deus não te ama porque tu pensas ou ages corretamente. Ele ama-te, pura e simples. Não depende de ti”, completou.

“Podes ter ideias erradas, podes ter feito a maior das trapalhadas, mas o Senhor continua a amar-te”, disse o papa, antes de abordar um tema mais delicado, a Igreja em si.

O líder da Igreja Católica apelou aos fiéis para que não estejam à espera que “a Igreja seja perfeita” para que a amem, uma frase interpretada como uma alusão aos escândalos sexuais que têm afetado a instituição. O papa anunciou na semana passada que iria levantar o estatuto de segredo do Vaticano para os casos de abuso sexual.

A cerimónia na Basílica de São Pedro ocorre na noite anterior à tradicional mensagem e bênção Urbi et Orbi que o papa faz perante os fiéis na Praça de São Pedro ao meio-dia do dia de Natal (11h00 em Lisboa).

Nos anos anteriores, o papa tem usado este discurso à multidão para abordar temas do ano que passou. Em 2017, por exemplo, falou dos milhões de migrantes e refugiados que tiveram de fugir de suas casas. Em 2018, o sumo pontífice destacou a pobreza mundial e um planeta, disse, no qual “uns poucos jantar de forma luxuriante enquanto demasiados outros passam sem o pão nosso de cada dia que precisam para sobreviver”.