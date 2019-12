Uma década de restaurantes, bebidas e produtores. O que mudou na forma como comemos e bebemos?

Ultimamente, a cada ano que passa são sempre muitas (e por vezes justificadas) as críticas que se lançam ao “guia vermelho”, havendo quem o acuse de não prestar a devida atenção à restauração portuguesa ou de ter critérios aparentemente diferentes no momento de atribuir astros a casas portuguesas ou espanholas (sendo os últimos sempre beneficiados). Contudo, fazendo uma viagem ao passado não tão distante vê-se que a forma como o guia tem olhado para Portugal mudou. Ora vejamos: a 27 de novembro de 2009, data do anúncio dos galardoados para o ano seguinte, no Boa Cama Boa Mesa escrevia-se que a Michelin tinha “dado” duas estrelas novas. Os chefs José Avillez, do Tavares (Lisboa), e Hans Neuner, no Ocean (Armação de Pêra), eram os felizes galardoados que se juntavam aos outros “uma estrela” já existentes — São Gabriel, Henrique Leis e Amadeus (todos em Almancil), Willie’s (Vilamoura), Eleven (Lisboa), Fortaleza do Guincho (Guincho), Il Gallo d’Oro (Funchal), Largo do Paço (Amarante) e Quinta das Lágrimas (Coimbra). O Vila Joya era o mais destacado, com duas estrelas em Albufeira.

Feitas as contas, nessa altura Portugal tinha 13 estrelas Michelin espalhadas por 11 restaurantes com uma e um com duas. Fast Forward para novembro de 2019 e vemos esse palmarés significativamente alterado: neste momento existem 34 estrelas Michelin espalhadas pelo país, estando elas distribuídas por 20 casas com uma e sete com duas. O que significa tudo isto? Ora indica que muita coisa mudou, claramente.

É notório o claro aumento no número de estrelas que pode ser interpretado como resultado de uma maior aposta e aumento de qualidade no formato fine dining feito por cá. Antigamente, também, era complicado ser um cozinheiro português a ganhar estrela — nessa altura, nove dos 11 restaurantes estrelados tinham chefs estrangeiros, hoje temos oito cozinheiros de fora de Portugal mas 19 lusitanos –, tendência que se dissipou quase por completo, não contando com o fenómeno também recente de chefs estrangeiros de prestígio, como Eneko Atxa e Martín Berasategui, que inauguraram projetos em Lisboa. O segundo até já ganhou uma estrela Michelin.