Diz-se que o azar de uns é a sorte de outros. Neste caso, bem podia ter-se aplicado, não fossem os bons princípios dos envolvidos no caso que animou a noite de Natal da polícia da cidade de Krefeld, na zona oeste da Alemanha.

Um homem de cerca de 60 anos perdeu uma mochila com alguns dos presentes para a família e… 16 mil euros em dinheiro. Faltavam 10 minutos para a meia-noite quando outro homem, de 51 anos — cuja identidade não foi divulgada —, encontrou a mochila e decidiu procurar no interior alguma identificação do dono. Encontrou, claro, os presentes e o dinheiro, mas decidiu não os guardar. Pelo contrário, dirigiu-se à esquadra de polícia mais próxima para entregar o achado, consciente de que a lei alemã prevê a entrega de uma recompensa, que tem por base o valor encontrado.

Mas nem isso o homem quis: depois de entregue a mochila ao dono, o alemão que a encontrou recusou a sua parte da recompensa. Segundo a polícia, “porque era noite de Natal”.

Es gibt sie wirklich, die guten Taten zu Weihnachten. So am gestrigen Heiligen Abend: Da hat ein 51-jähriger Krefelder … Posted by Polizei NRW Krefeld on Wednesday, December 25, 2019

Na publicação de Facebook da polícia de Krefeld, vários habitantes da cidade saúdam a ação do homem que encontrou a mochila e o dinheiro e é a própria polícia que agradece “toda a honestidade” do cidadão de 51 anos.