Parece que foi ontem que escrevemos algumas sugestões para a passagem de ano de 2018/2019, e, de repente, já chegámos ao fim deste ano. Não parece que passou a voar? E agora começa o dilema de decidir o que fazer para entrar em 2020 com o pé direito.

É daquelas pessoas que prefere ficar em casa a bater panelas à janela e a subir às cadeiras com notas numa mão e passas na outra? Ou gosta de sair de casa, dar um pezinho de dança ou juntar-se à multidão na rua para ver concertos e o fogo de artifício? Se esta última opção já lhe fez abanar a cabeça, reunimos o que de melhor vai acontecer pelo país na última noite do ano para todos aqueles que querem celebrar à grande e à portuguesa, pois claro.

Para ver concertos…

Não há frio ou chuva que assuste as pessoas neste dia. Em Lisboa, Xutos e Pontapés e Ornatos Violeta vão assumir as hostes no Terreiro do Paço e espera-se uma multidão por lá. Se prefere uma coisa mais calma, os ritmos africanos vão estar no Ferroviário com um concerto de Bonga e Celeste Mariposa. No Teatro A Barraca, os Irmãos Catita vão dar uma grande festa a que chamaram festa do fim do mundo. No Casino de Lisboa, vai ser Matias Damásio a subir ao palco. E o Casino Estoril recebe o espetáculo de Fernando Pereira lord of the voices em celebração pelos anos 80. Em Almada, a festa tem o Rio Tejo como pano de fundo e Ana Bacalhau e Boss AC a dar música.

No Porto, a Avenida dos Aliados vai encher-se para celebrar ao som da melhor música portuguesa. Tiago Nacarato e Miguel Araújo vão cantar e encantar. Em Mira, a festa vai ser feita pela RFM e conta com a banda Tangerina não é Clementina e David Carreira. Em Viseu, os HMB vão fazer a contagem decrescente ao som das suas melhores músicas. Em Coimbra vão haver quatro palcos na Baixa da Cidade e destaque para Os Azeitonas e Pedro Abrunho & Comité Caviar. Na Figueira da Foz, a banda do filme Variações vai assumir a festa até à meia noite. Nomes bem conhecidos do panorama musical português vão rumar a Albufeira para celebrar em grande, como Amor Electro e The Black Mamba. Já em Portimão, é Agir quem vai conduzir a festa.

Para dançar…

No Capitólio em Lisboa vai ser para dançar até mais não na festa Pecado Capitólio com DJs e sem medo de pecar. O bilhete agora custa 30€ e na noite de dia 31 passa para 40€. A Fábrica Braço de Prata vai ter uma festa de celebração dos novos loucos anos 20 com vários concertos. Os bilhetes custam 75€ com jantar, 35€ só para a festa ou 20€ se celebrar na rua e for lá só para dançar depois da 1h. Para aqueles que celebram até de manhã ao som de muita música house e techno, a FIL vai receber na sua casa a LX Music e é daquelas festas de arromba. Os bilhetes custam 20€. O Musicbox vai ter um baile de fantasia surrealista com direito a música electrónica brasileira da dupla Venga Venga. Os bilhetes são 15€. As discotecas Bosq e Radio-Hotel vão juntar-se para uma mega festa na Estufa Fria na qual já se pode esperar muito R&B com alguns dos habituais Djs como Kamala e Filipe Gonçalves. Os bilhetes custam 35€ até dia 30 e, no próprio dia, vão aos 50€. O Baile da Virada regressa ao Páteo da Galé com muito funk, música brasileira e, quem quiser jantar, vai também haver buffet (a partir de 80€). Em grande, em grande, vai ser a festa Revenge of the 90s no Coliseu dos Recreios para entrar na nova década em nostalgia. Ainda pode comprar bilhetes e custam 50€.

No Porto, o Hard Club vai receber a festa Happy Neo Year com música até de manhã. Os bilhetes custam 10€. Se quer celebrar em família, a Casa da Música tem um programa familiar no restaurante com música, DJ e jantar. Os preços vão entre os 75€ e os 45€. O Plano B volta a trazer a sua habitual festa de passagem de ano com música até mais não. A entrada é 15€. No Eskada Porto, os DJs Funkyou2, Miguel Barros e Nuno Rocha vão abrir o ano em grande. Os bilhetes são 25€ à porta. O Teatro Sá da Bandeira vai abrir o palco a uma festa icónica até de manhã com vários DJs. Pode comprar os bilhetes até dia 30 por 35€ ou à porta por 50€.

Para uma festa chique…

Para aqueles que gostam de celebrar a entrada no novo ano com tudo a que se tem direito, que é como quem diz, aproveitar a ocasião para tirar o pó à roupa de gala, há festas de luxo para todos os gostos. O Casino de Lisboa vai ter o concerto e Jantar Abba Gold no Salão Preto e Prata. Bilhetes a 350€. O Olissippo Lapa Palace vai ter um jantar de gala a não perder. O menu custa 225€. O Chef Henrique Sá Pessoa convida para uma última ceia no restaurante Alma com um menu de Réveillon especial, 360€ por pessoa. No Casino Estoril, as doze badaladas vão soar no Lounge D com o menu completo por 130€ e, depois, o espetáculo musical de Fernando Pereira. Com uma vista sobre Lisboa, o Royal Palace volta a trazer a sua festa de gala e exclusiva, no Pavilhão Carlos Lopes, 130€ por pessoa. O Tivoli Palácio de Seteais em Sintra convida a uma festa de gala no salão de baile do palácio. O valor é de 200€ com jantar e bar aberto.

No Porto, a Alfândega do Porto tem uma festa de réveillon a bordo de um cruzeiro no Rio Douro com jantar a bordo, festa na sala do arquivo e ceia para terminar a noite por 325€. Se quiser ir só a festa, já conhecida como a melhor passagem de ano do Porto, os bilhetes custam 30€ até dia 28, 32,50€ até dia 30 e, se ainda houver bilhetes, 50€ à porta. O Praia Golf Hotel em Espinho vai ter um jantar de gala com muita música ao vivo. O preço é de 160€ por pessoa. A Rota do Douro tem também uma festa especial a bordo do Cruzeiro Réveillon com jantar de gala e festa pela noite dentro com Djs, por 132€.

Se prefere ficar em casa, não se esqueça das doze passas, do champanhe e das notas na mão. Qualquer que seja a sua escolha, boas entradas com o pé direito.

Descubra outras sugestões em https://observador.pt/seccao/mercado-de-natal-2019/