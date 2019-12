Um homem norte-americano assaltou um banco na cidade de Colorado Springs, nos EUA, para depois distribuir o dinheiro na rua enquanto desejava “Feliz Natal” a quem passava por ele.

A situação caricata aconteceu dois dias antes do Natal e foi descrita à imprensa local por uma das pessoas que assistiram a tudo, Dion Pascale.

“Ele roubou o banco, veio para fora e atirou o dinheiro para todo o lado”, afirmou Dion Pascale. “Começou a tirar dinheiro do saco e a atirá-lo, e dizia ‘Feliz Natal'”, acrescentou o homem.

Quem estava na rua apanhou o dinheiro do chão e devolveu-o ao homem, que a polícia mais tarde identificaria como David Oliver, de 65 anos.

Depois do roubo, David Oliver dirigiu-se a um café Starbucks perto do banco, onde se sentou à espera dos agentes da polícia, que chegaram pouco depois para o deter.

No Twitter, a polícia de Colorado Springs confirmou que David Oliver foi detido e presente a um juiz na sequência de um assalto a um banco.

On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc

Mugshot: David Oliver, 65 pic.twitter.com/lNCJAwS9jE

— Colorado Springs Police (@CSPDPIO) December 24, 2019