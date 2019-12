O Conselho de Estado autorizou o primeiro-ministro António Costa a prestar declarações por escrito ao Tribunal “na qualidade de testemunha” no caso de Tancos.

A nota publicada, esta quinta-feira, no site da Presidência da República afirma que a autorização dos Conselheiros foi “unânime” e que António Costa foi “ouvido” para a tomada de decisão.

No Conselho de Estado — o órgão político de consulta do Presidente da República — têm assento os titulares dos cargos de presidente da Assembleia da República, primeiro-ministro, presidente do Tribunal Constitucional, Provedor de Justiça, presidentes dos governos regionais e os antigos Presidentes da República.

O juiz Carlos Alexandre pediu para ouvir o primeiro-ministro presencialmente na fase de instrução do processo. O chefe de Governo poderá, numa primeira fase, responder às perguntas do juiz por escrito — mas, se Carlos Alexandre achar que aquelas declarações não são suficientes ou satisfatórias, o juiz pode decidir marcar uma audiência em tribunal com o primeiro-ministro.

Além de António Costa, a defesa do ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes, chamou mais oito testemunhas. O ex-ministro do governo de Costa está acusado de quatro crimes no caso de Tancos: denegação de justiça, prevaricação, abuso de poder e favorecimento.