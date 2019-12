Um dia depois de Donald Trump ter relembrado a sua breve aparição no filme “Sozinho em Casa 2: Perdido em Nova York”, a estação televisiva canadiana CBC passou o êxito de Natal sem os sete segundos nos quais Trump aparece, escreve o Independent.

A cena remonta a 1992, quando Trump era apenas um empresário norte-americano já conhecido pelo seu mediatismo, tendo feito pequenas participações em alguns filmes. Uma dessas participações especiais foi na sequela do filme “Sozinho em Casa”: o pequeno Kevin McCallister deambula pelos amplos corredores do Plaza Hotel, cujo dono era o próprio Donald Trump, que dá indicações à criança para que esta possa chegar à entrada.

“Ao fim do corredor à esquerda”– no total, a aparição do atual Presidente dos Estados Unidos não durou mais de sete segundos e não é essencial para o enredo do filme, mas os seguidores Trump levaram a peito a retirada da cena da versão que passou este Natal na CBC.

“Como costuma acontecer com filmes adaptados para a televisão, ‘Sozinho em Casa 2′ foi editado para permitir um horário comercial no formato”, afirmou um porta-voz da estação televisiva canadiana ao site ComicBook.

Para além disto, a estação fez questão de clarificar, esta quinta-feira, numa publicação no Twitter, que foram feitos vários cortes, sendo que toda a edição foi realizada em 2014, quando adquiriram o filme e “antes de o Sr. Trump ter sido eleito presidente”.

CBC responds to criticism that short scene featuring Donald Trump was deleted from movie Home Alone 2, which aired recently. Spokesperson says 'several' cuts made for time. 'These edits were done in 2014 when we first acquired the film and before Mr. Trump was elected president.' — CBC News Alerts (@CBCAlerts) December 26, 2019

A afirmação poderá ser corroborada por um tweet feito em 2015 por um utilizador que notou que a cena tinha sido retirada da versão televisiva.

CBC cut out the 'Home Alone II' Donald Trump cameo. — Garrick Kozier (@gkozier) December 20, 2015

Apesar da explicação da estação, os apoiantes do Presidente norte-americano já mostraram o seu desagrado nas redes sociais, exigindo que a cena seja reposta.

Well then PUT @realDonaldTrump BACK IN!! Simple to do. #Trump2020Landslide

Trump's cameo in Home Alone 2 was cut in 2014 to save time, CBC explains" https://t.co/JGGPLr1105 — Kari ???????????????????????????????????? (@KMacDaniels) December 26, 2019

CBC TV in Canada has cut Donald Trump’s Home Alone 2 cameo out of their broadcast. They’re so triggered by him that they had to edit him out of the film. Absolutely pathetic. — Ryan Fournier (@RyanAFournier) December 26, 2019

CBC changes truth, lies and inserts it’s own communist views into Canadian movies and news daily. CBC shows itself as the childish fake news agency they are. CBC should never be trusted with Truth. This is proof. — Shelley (@Theshells1111) December 26, 2019

DEFUND. CBC. NOW. The CBC is paid for by Canadian tax $$$ yet they continually get away with this politically charged bias. "CBC deletes Trump from Home Alone 2" #DefundTheCBC https://t.co/CsHG8R9cHp — Brad Trost ???????? (@BradTrostCPC) December 26, 2019

It is not up to the CBC to condone or not condone specific scenes in movies. That is not their mandate. They are supposed to be neutral & unbiased which when it comes to the CBC is a bloody joke. — Kelly (@Kelly6335) December 26, 2019

CBC cutting trumps scene out of its home alone 2 rerun makes little sense

They do know his scene was in because he owned the hotel in the movie right? The deal was they could film in his hotel as long as he made a cameo and removing it is stupid — Isaac (@DarkForceIsaac) December 26, 2019

It appears that even movies where Donald Trump had a cameo appearance are now being edited to eliminate him. The CBC cut his appearance in "Home Alone 2" before airing it. Liberal bias at its best. — Bill Frazier (@TacomaWill47) December 26, 2019

Donald Trump ainda não comentou. Por coincidência e antes da polémica, no dia 24 de dezembro, durante uma teleconferência com militares, o Presidente norte-americano lembrou a sua participação no filme: “Bem, eu estou no ‘Sozinho em Casa 2’, e muitas pessoas mencionam isso todos os anos, especialmente no Natal ”, disse Trump, de acordo com The Hill. “Eles dizem ‘acabei de o ver’. Especialmente crianças, dizem: ‘acabei de o ver no filme’ … Foi um bom filme e eu era um pouco mais jovem, para dizer o mínimo, e foi uma honra fazê-lo”.