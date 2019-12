Ronald Regan, Arnold Schwarzenegger​, Tom Cruise? Não, pelo menos para já. Depois de, já no verão, ter corrido as redes sociais, o vídeo do ator Miles Fisher — conhecido sósia de Tom Cruise — a parodiar uma hipotética candidatura de Tom Cruise à eleição presidencial de 2020 dos Estados Unidos da América voltou a tornar-se viral e a culpa é de Kevin Spacey.

O ator que deu corpo a Frank Underwood na série da Netflix House of Cards usou a conta de Twitter da personagem para publicar, novamente, o vídeo de Miles Fisher, inicialmente publicado a 12 de agosto. Os seguidores da página menos atentos assumiram a mensagem do vídeo como verdadeira e confundiram Miles Fisher com Tom Cruise, deixando milhares de comentários como reação à “candidatura”.

Além do vídeo, há um site para a susposta campanha, à semelhança das páginas dos candidatos reais às presidenciais norte-americanas, mas fica ainda mais claro perceber que se trata apenas de uma paródia de Miles Fisher: todas as ligações para as redes sociais da campanha “CRUISE2020” remetem para as páginas oficiais de Fisher (no Twitter, Instagram, YouTube, Facebook e ainda LinkedIn).