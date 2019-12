Matiné Crioula

Anjos 70, Regueirão Anjos 70. Sábado, 28 de dezembro, das 16h às 00h

Para quem gosta de expandir o horizonte cultural: a agenda dos Anjos70 dificilmente desilude e este sábado traz uma matiné dedicada ao universo crioulo. Por 6 euros por pessoa, das 16h às 00h, o espaço do NCR – Núcleo Criativo do Regueirão, associação sem fins lucrativos, abre as portas a diversas atividades temáticas, aptas para miúdos e graúdos. Danças africanas, exposições e até concertos fazem parte do cardápio. Não vão falar opções para trincar e há ainda um DJ set. Toda a informação pode ser consultada aqui.

Arquitetura e artes decorativas do Mosteiro

Mosteiro de São Vicente de Fora, Largo de São Vicente, Lisboa; Sábado, dia 28 de dezembro, das 11h às 12h30

Para apreciar um edifício único: a visita guiada ao Mosteiro de São Vicente de Fora acontece já este sábado. A ideia é ver de perto a evolução daquele que é considerado um dos mais belos exemplares do maneirismo em Portugal. Porque desde a sua fundação, no ido século XII, aos dias de hoje, muito mudou, “do primitivo mosteiro medieval ao projeto megalómano de D. Filipe I de Portugal, passando pelas artes decorativas da dinastia de Bragança e pela readaptação do mosteiro como espaço museológico no século XX”, tal como se lê aqui. A atual sede do Patriarcado de Lisboa pode ser visitada a partir das 11h por dois euros por pessoa (valor ao qual acresce o bilhete de ingresso: 5 euros para adultos e 2,5 euros para pessoas com mais de 65 anos e jovens até aos 21 anos). A participação tem vagas limitadas e está sujeita a inscrição, que pode ser feita a partir desta página ou através do email museu@patriarcado-lisboa.pt.

Buffet do Pescador

Jupiter Lisboa Hotel, Avenida Elias Garcia 60, Lisboa. Sábado, 28 de dezembro, das 12h30 às 15h

Para quem quer desenjoar da comida da quadra: o restaurante Dom Alimado, dedicado essencialmente ao receituário algarvio, disponibiliza o “buffet do pescador” aos sábados, este incluído, permitindo o self-service de pratos frios e quentes, com destaque para os peixes e mariscos. Ao showcooking junta-se a mais-valia que são as babysitters de serviço e as atividades desenhadas para os mais novos. O buffet custa 25 euros por pessoa com bebidas incluídas, sendo que a refeição é grátis para crianças até aos sete anos, por cada dois adultos pagantes, e há ainda um desconto de 50% para clientes dos oito aos 12 anos. O restaurante está inserido no Jupiter Lisboa Hotel, localizado na Avenida da República, num edifício cuja fachada original data de 1906, autoria do arquiteto Miguel Ventura Terra. As reservas podem ser efetuadas através do email info@restaurantedomalimado.com.

Jogos de Cavalaria

Castelo de S. Jorge, Rua de Santa Cruz do Castelo, Lisboa; Domingo, dia 29 de dezembro, das 11h às 12h

Para ser cavaleiro por um dia: afinal, como se formava e se organizava um exército medieval? Esta e outras perguntas são respondidas nos Jogos de Cavalaria, evento marcado para o próximo domingo no Castelo de S. Jorge. Tendo como contexto o cerco castelhano à cidade de Lisboa durante o ano de 1384, na sequência da crise sucessória após a morte de D. Fernando, as atividades propostas vão fazer com que os mais novos sejam guerreiros medievais por uma manhã ao assumirem o papel do atacante castelhano que tenta conquistar o castelo, mas também o do soldado que o defende dentro das muralhas da cidade. A iniciativa exige inscrição prévia (info@castelodesaojorge.pt / 218 800 620) e custa 3,5 euros por participante. Mais informações aqui.

Sobri Wine Bar – Festa de encerramento

Rua de Cimo de Vila 41, Porto. Sábado, dia 28 de dezembro, das 15h às 21h

Para quem gosta de despedidas com estilo: a Sobri é um alojamento local e também um showroom (a marca aposta em roupas, acessórios, mobiliário e louças de porcelana de fabrico português), mas desde o dia 28 de setembro que tem um espaço em formato “pop up” na Rua de Cimo de Vila, no Porto, o qual encerra de vez a 28 de dezembro. Três meses após a abertura, estão todos convidados para a festa de despedida do Sobri Wine Bar, um evento de entrada gratuita com vinho, música e petiscos à mistura. Tal como se lê na respetiva página, a festa arranca pelas 15h e todos os vinhos e petiscos estão disponível num conceito de “2 por 1”. Quando o relógio marcar as 17h dá-se início à prova cega — há quatro vinhos tintos portugueses prontos a serem bebericados — que serão harmonizados com quatro queijos. A experiência, garante a organização, é tanto sensorial quanto informal (15 euros por pessoa para a prova cega, cujo lugar pode e deve ser reservado aqui).

Yoga no Palácio do Freixo

Estrada Nacional 108 Porto. Domingo, dia 29 de dezembro, a partir das 11h

Para quem precisa mesmo de descontrair: são 45 minutos de relaxamento através da prática de yoga, numa aula dada pela professora Krystal no Pestana Palácio do Freixo com estação de bebidas e toalha à disposição por 5 euros por pessoa. Certo que a aula cuja inscrição é obrigatória terá uma combinação entre música de fundo e natureza mas, findo os alongamentos e os exercícios de estabilidade, nada como aproveitar os interiores ricos em detalhe e grandiosidade do hotel de cinco estrelas virado para o rio Douro.

DJ no Vogue Café Porto

Rua de Avis 10, Porto. Sexta e sábado, dias 27 e 28 de dezembro, das 22h às 02h

Para quem quer abanar o capacete: todas as sextas e sábados, entre as 22h e as 02h, há DJ convidados para dar música e animar as noites no Vogue Café Porto, este fim de semana não é exceção. A proposta acontece num espaço que chegou à Invicta em 2018 — foi o primeiro Vogue Café da península Ibérica — quando arranjou espaço para estrear no renovado Hotel Infante Sagres. São duas salas interiores e um pátio e cerca de 100 lugares que não se destinam apenas aos hóspedes.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne, todas as semanas, as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.