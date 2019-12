O Liverpool resgatou o defesa central Nathaniel Phillips ao Estugarda, da segunda divisão alemã de futebol, ao qual estava emprestado até final da época, anunciou esta sexta-feira o clube inglês.

A decisão dos responsáveis do Liverpool foi determinada pela onda de lesões que assolou vários jogadores do setor defensivo, nomeadamente, os centrais Joel Matip e Dejan Lovren, internacionais pelos Camarões e pela Croácia, respetivamente, além do brasileiro Fabinho, médio defensivo.

Philips, de 22 anos, reintegrará o plantel do Liverpool em janeiro e já poderá ser utilizado pelo treinador Jürgen Klopp — que conta apenas com Virgil Van Dijk e Joe Gomez para o eixo da defesa — na terceira eliminatória da Taça de Inglaterra, frente ao Everton, em 5 de janeiro.