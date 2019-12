Uma médica foi agredida por um utente na madrugada desta sexta-feira no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, avançou o Jornal de Notícias. Segundo o mesmo jornal, a agressora, que esperava pela sua vez no Serviço de Urgência, entrou no gabinete da médica e agrediu-a, puxando-lhe os cabelos e enfiando-lhe um dedo no olho.

A médica terá sido posteriormente submetida a uma pequena cirurgia no mesmo hospital e já teve alta. Já a agressora foi identificada pela PSP ainda no hospital e libertada.

O Centro Hospitalar de Setúbal referiu num comunicado enviado ao jornal: “no exercício das funções da prestação de cuidados aos utentes os profissionais de saúde estão sujeitos a riscos que tentamos minimizar”, acrescentando que “o Centro Hospitalar de Setúbal está a dar todo o apoio à profissional visada”.

O incidente, segundo o mesmo comunicado “foi encaminhado para as entidades competentes”.