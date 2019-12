Morreu na noite de esta quinta-feira, 26 de dezembro, para sexta-feira, 27, o cantor belga Art Sullivan. O intérprete, que teve o seu período de maior sucesso nos anos 1970, sofria de cancro no pâncreas. A informação está a ser avançada por jornais como o belga Le Soir.

Com uma carreira concentrada sobretudo na década de 1970 — começou quando tinha pouco mais de 20 anos —, Art Sullivan gravou até 1978 êxitos pop como “Petite Demoiselle”, “Ensemble”, “Petite Fille Aux yeux Bleus”, “Donne Donne Moi”.

Na Europa e sobretudo em Portugal, o cantor que tinha como nome de batismo Marc van Lidth de Jeude foi “adotado” em 1974, refere o Le Soir. A popularidade em território nacional era, contudo, maior do que a que tinha no seu país natal, acrescenta o mesmo jornal.

Há apenas quatro meses, em agosto deste ano, Art Sullivan atuou nas Caldas da Rainha, fazendo o concerto de abertura da edição deste ano das Festas de Verão da Expotur. Já a 21 de setembro publicou uma fotografia no Casino Estoril.

[O vídeo de um concerto de Art Sullivan na Praça de Touros da Póvoa de Varzim:]

A propósito do concerto este verão nas Caldas da Rainha, o locutor da Rádio Litoral Oeste, João Carlos Costa, publicou um texto no Facebook sobre o cantor, que deu ainda uma entrevista à mesma rádio: “Tranquilo, humilde, Art Sullivan brilhou de uma forma genuína e muito intimista ontem à noite na Expotur 2019, nas Caldas da Rainha, não pelos só pelos sucessos que interpretou porque teve SEMPRE a ajuda do público em todas as canções, mas pela sua presença ímpar. Tal como ele próprio afirmou aos microfones da 91 FM Radio ‘no palco sou como na vida, tímido mas gosto tanto do que faço, que lá consigo subir ao palco.'”.

Segundo João Carlos Costa, houve espetadores a deslocar-se para as Caldas da Rainha vindos “de França, da Suíça, do Algarve, de Cascais, de Lisboa, do Porto. Os seus fãs vieram de todo o lado e a sessão de autógrafos durou mais do que o próprio espetáculo”.

Art Sullivan tinha dez concertos agendados para o próximo ano, de celebração dos 45 anos passados desde esse ano de 1974 em que ganhou notoriedade em Portugal, refere ainda o jornal belga. Ao todo, Art Sullivan terá vendido mais de dez milhões de cópias de discos.

No final dos anos 1970, o cantor, oriundo de uma família aristocrata, afastou-se — durante cerca de 25 anos — da música, partindo para os Estados Unidos da América e tentando uma carreira na televisão. Voltou depois à Bélgica e já no final da década de 2000 e durante os últimos nove anos foi dando alguns concertos. Na sua página oficial de Facebook tinha, aliás, dois contacto telefónicos para espetáculos: um para atuações em França e na Bélgica, outro para concertos em “Portugal e outros” países.