Começou ontem o que de melhor acontece depois do Natal — a corrida aos saldos. Dias magníficos para fazer trocas de presentes e aproveitar para comprar algumas das coisas que andámos a namorar nos últimos meses. Mas o que tem de ter em mente em primeiro lugar é não cair em pechinchas nem comprar só por comprar porque o preço é apetecível.

Para gerir bem o seu orçamento de saldos, pense no que vale realmente a pena comprar. Mais uma camisola só porque está mais barata? Mais umas calças de ganga iguais às outras que tem no roupeiro? O mote para este ano é comprar de forma equilibrada e não cair no consumo desmedido.

Assim, reunimos na fotogaleria algumas sugestões do que realmente vale a pena comprar nestes saldos, como alguns dos melhores perfumes do ano ou um bom casaco para o inverno que aí vem. Aproveite bem e faça compras inteligentes.