O partido no poder em Cabo Verde (MpD) manifestou-se esta quinta-feira disponível para construir entendimentos em questões de regime com a líder do maior partido da oposição (PAICV), Janira Hopffer Almada, que foi reeleita domingo para um terceiro mandato.

A vontade foi manifestada pelo secretário-geral do Movimento para a Democracia (MpD), Miguel Monteiro, numa mensagem dirigida à presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV).

“Gostaria de lhe manifestar e reafirmar a total disponibilidade do MpD, que tem neste momento a responsabilidade na governação do país, para juntos construirmos os melhores entendimentos em questões de regime, que possam reforçar o sistema político, a confiança junto dos nossos cidadãos e no encontro de soluções que garantam o desenvolvimento integrado, inclusivo e sustentável do nosso Cabo Verde”, escreveu Monteiro.

Na mensagem, enviada em nome do presidente do MpD, Ulisses Correia e Silva, o secretário-geral salientou que os que estão legitimados pelo voto popular têm “a consciência dos ingentes desafios que se colocam ao país e que exigirão o entendimento e concurso de todos os atores sociais e políticos, num quadro de compromisso e confiança”.

Miguel Monteiro adiantou que o MpD “acompanhou com atenção e interesse” o processo eleitoral que reconduziu Janira Hopffer Almada a mais um mandato à frente dos destinos do PAICV e augurou sucessos para o Congresso do partido que irá escolher os novos órgãos nacionais.

“Gostaria, em nome do presidente do MpD e dos militantes do partido, de lhe felicitar pela eleição e pela confiança depositada em si pelos militantes do vosso partido”, lê-se na mensagem.

Janira Hopffer Almada, que concorreu sozinha, foi reeleita no domingo líder do PAICV, com 98% dos votos expressos, segundo dados da Comissão Nacional de Jurisdição e Fiscalização do partido, que informou que a participação no escrutínio foi de 55% dos militantes.

Nas eleições diretas de domingo no PAICV, 34.773 militantes foram chamados às urnas, em 300 mesas em todo o país (240) e na diáspora (60).

No total, votaram 19.126 militantes (55%), sendo 18.743 favoráveis à reeleição de Janira Almada, enquanto 15.648 não foram votar, o que dá uma abstenção de 45%.

O XVI Congresso ordinário do PAICV vai decorrer entre 31 de janeiro e 02 de fevereiro de 2020.

Janira Hopffer Almada é o quinto presidente e a primeira mulher a liderar o PAICV, depois de Aristides Pereira, Pedro Pires, Aristides Lima e José Maria Neves.

Foi eleita pela primeira vez em 2014, altura em que ainda era ministra da Juventude, Emprego e Desenvolvimento dos Recursos Humanos, tendo conseguido 51,24% dos votos, contra 40,31% de Felisberto Vieira, que era líder parlamentar do partido, e 8,45% de Cristina Fontes Lima, então ministra Adjunta e da Saúde.

Na reeleição, em 2017, como candidata única e já com o PAICV na oposição, ganhou com mais de 90% dos votos, de cerca de 35 mil militantes no país e na diáspora.

