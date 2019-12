Os salários dos diretores no sector privado aumentaram significativamente em 2019 quando comparados com os outros grupos profissionais, escreve o Correio da Manhã que cita dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social.

Em abril, estes diretores estavam a receber mais 300 euros do que em igual período do ano passado, isto é, 2.886,80 euros, em média, o que se traduz num aumento de 11,6%. Em 2016, o aumento médio dos vencimentos brutos fixara-se em 9,5%.

Também os aprendizes registam um aumento, com um crescimento de 7,6%, de acordo com o Inquérito aos Ganhos e à Duração do Trabalho. Em abril, estes trabalhadores ganharam em média 791,69 euros brutos, mais 72,6 euros do que em 2018, valores que beneficiaram com o aumento do salário mínimo nacional.

Considerando todos os grupos profissionais, a média de vencimentos mensais fica nos 1.151,29 euros, o que se traduz num aumento de apenas 1,8% tendo em conta o mesmo período de 2018. Tendo em conta os ganhos por sexo, os dados mostram que os homens estavam a auferir por mês, e em média, 1.300,95 euros, mais 245,50 euros do que as mulheres.