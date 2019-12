As vacinas contra a meningite B, o rotavírus e contra o vírus do papiloma humano (HPV) para rapazes vão passar a fazer parte do Programa Nacional de Vacinação (PNV). O programa vai ser alterado a partir de 1 de outubro.

As alterações ao PNV foram anunciadas, esta sexta-feira, pela Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, e pelo secretário de Estado da Saúde, António Sales.

A vacina da meningite B vai ser alargada a todas as crianças. Deve ser administrada “aos dois, quatro e 12 meses”, lê-se numa nota divulgada na conferência de imprensa, e aplica-se a crianças nascidas a partir de 1 de janeiro de 2019, sendo que “o esquema de vacinação ser iniciado ou completado, de acordo com a história vacinal individual”.

A vacina contra o HPV para os rapazes passa a fazer parte do PNV. Será administrada em duas doses a rapazes a partir dos 10 anos. “Aplica-se aos nascidos a partir de 1 de janeiro de 2009, podendo o esquema de vacinação ser iniciado ou completado, de acordo com a história vacinal individual.”

No caso da vacina contra o rotavírus passa a integrar o programa, mas apenas “para grupos de risco” ainda a definir “em Norma da Direção-Geral da Saúde”.

A Diretora-Geral da Saúde garantiu que “foi com aval da Comissão Técnica de Vacinação” que se decidiu alargar a vacina contra a meningite B “a todas as crianças no primeiro ano de vida”, incluir os rapazes na vacinação contra o HPV e a intodução do rotavírus apenas para grupos de risco.

Todas estas vacinas foram recomendação da Comissão Técnica à DGS, nos acolhemos essa recomendação e propusemos à tutela que aprovou”, afirmou Graça Freitas, na conferência de imprensa esta sexta-feira.

O Orçamento do Estado para 2020 dava conta de um encargo de 10,9 milhões de euros com o alargamento do PNV. Segundo Graça Freitas, esta verba é suficiente para acatar estas alterações no programa.

Vacina contra o HPV para rapazes está “no limiar do que é custo-efetivo ou não é”

Numa entrevista ao Observador, no passado mês de outubro, Graça Freitas falou sobre estas três vacinas. Sem revelar que vacinas iriam ou não ser incluídas no programa — nem quais tinham sido as recomendações da Direção-Geral de Saúde (DGS)—, disse que foi feita uma avaliação custo-efetividade e que a vacina contra o HPV para rapazes está “no limiar do que é custo-efetivo ou não é”.

” (…) Quando um país como nós tem elevadíssimas taxas de cobertura no sexo feminino, é muito difícil que a vacina [do HPV para os rapazes] seja custo-efetiva, porque isso funciona como reservatórios do vírus.” “quando um país como nós tem elevadíssimas taxas de cobertura no sexo feminino, é muito difícil que a vacina [do HPV para os rapazes] seja custo-efetiva, porque isso funciona como reservatórios do vírus”, acrescentou.

A Diretora-Geral da Saúde explicou ainda que a inclusão de vacinas para “determinados grupos de risco” no Programa Nacional de Vacinação — que é o caso a meningite B — era a forma que tinha de “garantir que sempre vão ter sustentabilidade financeira e que ninguém as põe e tira”.

A inclusão destas três vacinas no PNV — decisão aprovada em 2018 na especialidade do Orçamento do Estado para 2019 — sem consultar a DGS provocou alguma polémica. Na altura, a DGS pediu mais tempo para se realizarem estudos sobre as vacinas e Governo decidiu esperar pelo parecer técnico.

Para a Diretora-Geral da Saúde, os deputados deviam “ter tido um bocadinho mais de confiança nos seus próprios órgãos técnicos”. “A Direção-Geral é uma instituição do Ministério da Saúde e é escrutinada pelos parlamentares. Eles tinham forma de nos escrutinarem, recomendarem e saberem o que nós estávamos a fazer. Dito isto, as coisas poderiam ter ocorrido de outra forma, obviamente.”, disse a Diretora-Geral da Saúde ao Observador.