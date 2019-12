Gut Oggau. Conheceram-se, casaram-se 3 meses depois e criaram uma família de vinhos naturais

Falavam há pouco sobre os primeiros anos do projeto. O que podem contar mais sobre esses momentos iniciais?

[S] Quando tudo começou estávamos no inverno, tivemos de lidar com as podas e tudo isso. O mais crucial foi estar no terreno o máximo de tempo possível e tentar perceber ou sentir aquilo que as vinhas estavam a precisar. Foi tudo sempre um pouco “tentativa e erro”, tanto o trabalho com o composto como com os preparados, os extratos naturais… Claro que depois com o tempo fomos crescendo em termos de experiência. Aliás, isto é tudo uma evolução contínua, será sempre impossível dizer que as vinhas estão no ponto certo. Isso nunca acontecerá, muito provavelmente. Agora o que acontece, sim, é que todos os anos, por causa da forma como trabalhamos, há sempre passos em frente em termos de vitalidade do solo e saúde das plantas.

Mas como é que isso se traduz no produto final, no vinho?

[S] Os melhores vinhos são sempre os da colheita seguinte porque ele nascerá sempre de uma nova camada de informação ou energia do solo — seja o que for que lhe queiras chamar. Há sempre mais vitalidade, carácter. Sem mudarmos dramaticamente a nossa intervenção surge sempre uma nova camada de vida tanto na vinha como depois, já no vinho. Isto é super entusiasmante! Temos muito orgulho das nossas primeiras colheitas mas sabemos que há sempre mais e mais por vir.

Quando lançaram o primeiro vinho?

[S] Em 2008, mais ou menos um ano depois de termos começado.

Logo nessa altura já batizavam os vinhos da mesma forma que fazem hoje? Criando personagens e histórias consoante as suas características?

[E] Fazemos isso desde o principio. Quando os primeiros vinhos aterraram na nossa adega foi um momento espetacular porque pudemos perceber a sua personalidade e o seu carácter. Isso foi o que nos levou a querer descrevê-los como se fossem pessoas, a dar-lhes caras e a mostrá-las nos rótulos. Temos uma relação muito pessoal com todos os vinhos, daí ser-nos natural tratá-los dessa forma. Não queríamos que eles fossem julgados pela cor, sabor ou cheiro. Preferimos dá-los a conhecer pelo seu carácter.

Só trabalham com blends, certo?

[E] Correto. Isto porque as vinhas com que trabalhamos estendem-se por pedaços relativamente pequenos de terra, daí nunca termos tido a vontade de partir para monovarietais. Fazemos blends com uvas que partilham pontos em comum: por exemplo, os nossos vinhos da “geração mais nova” são feitos quase sempre a partir das vinhas que estão em terrenos mais planos. Acabam sempre por ter mais energia, alguma crocância. A “geração do meio”, dos “pais”, vêm quase sempre das vinhas que temos numa encosta soalheira com exposição solar direta e que dão uvas um pouco mais maduras. Os vinhos resultantes são mais pacíficos. O que queremos sempre valorizar é o potencial natural da vinha e capturar isso dentro de uma garrafa.

Passam mais tempo no campo em vez de na adega, então?

[E] Não é muito o nosso estilo fazer experiências na vinificação, não. Preferimos abordagens mais subtis em termos de maceração e de tudo o resto que ajude a tornar mais pronunciada a identidade do terroir. Mas atenção, não vamos a extremos. Nunca foi nossa intenção provocar as pessoas com os nossos vinhos, simplesmente queríamos mostrar as coisas como elas são. Criar um certo balanço estrutural conseguindo mostrar as características da região. No final tem tudo a ver com equilíbrio e harmonia.

Theodora, Winifred, Timotheus, Josephine… Estas personagens estão de alguma forma ligadas a pessoas que vocês conhecem? Familiares? Amigos?

[S] Nada disso [risos]. Nós não partimos à procura de um carácter vínico em específico, preferimos descobrir o que ele acabará por ter. Não existe qualquer ponto de referência.

Como falávamos há bocado, começar a fazer vinho natural em 2007, quando pouco ou quase nada se sabia disso em comparação com o que se vê hoje, deve ter feito de vocês uma espécie de aliens dentro de um mundo dominado pelos produtores mais convencionais. Tiveram muito feedback negativo vindo desse bastião mais tradicional?

[E] Bastante. Especialmente dentro dos mercados regionais e locais. As pessoas tinham uma expetativa tão diferente do vinho feito na nossa região… Muitos achavam que o nosso vinho era só estranho. Houve imensas reações negativas. Nós também nunca quisemos fazer compromissos e felizmente não deixámos fugir o caminho que tínhamos delineado. Preferimos ir à procura de pessoas que conseguiam dar valor ao que estávamos a fazer e encontrámo-las principalmente através da exportação para países como a Dinamarca ou o Reino Unido. Havia mais abertura nesses sítios e os sommeliers também tinha começado mais cedo a abraçar estes tipos de vinho, até no contexto de harmonizações com comida e coisas do género.

O vinho natural, apesar de já ser bastante mais conhecido do que era há uns anos, continua a ser uma grande incógnita para muita gente. Se tivessem de explicar a alguém que não fizesse a mínima ideia do que ele era, como o fariam?

[S] Em podendo não utilizaríamos o termo “vinho natural” mas sim “vinho vivo”. É claro que é preciso que as pessoas pensem dentro de determinadas caixas para perceberem minimamente aquilo que se está a passar à sua volta, mas para nós, este tipo de vinho começa na terra. A terra é muito importante, principalmente aquela que é cultivada de forma biológica e biodinâmica. Achamos mesmo que isto é ótimo e que devia ser um principio base para todos os produtores de vinho, independentemente do produto final a que queriam chegar. As pessoas que não gostam de vinho natural deviam pelo menos valorizar o facto do solo ser tratado como deve ser, sem herbicidas e inseticidas. Isto é a base do vinho natural. A seguir a isso é o facto de não haver qualquer intervenção no processo de vinificação, ou seja, o resultado final é mesmo só sumo de uva fermentado e envelhecido, nada mais. Isto significa que, se o processo for levado a sério, há imenso cuidado no momento de seleção das uvas, no trabalho na vinha, com a saúde das plantas, a higienização da adega… Se isto for feito como deve ser alcanças um vinho super, super bom.

E na prática? O que é isso que nos servem no copo?

[E] Pode-se sempre discutir a opacidade do vinho, se sabe ou cheira de forma diferente. Uma pessoa de mente aberta não pode dizer que é vinho mau ou que nem sequer é vinho — mas atenção, há casos diferentes dos nossos que são mais extremos, mais provocadores. No geral acho que no mundo do vinho convencional há uma maior atenção dada à vinificação e não tanta à viticultura. Não ligam tanto à parte da agricultura porque mesmo que a uva não esteja perfeitamente madura ou saudável durante a vinificação pode-se disfarçar, maquilhar isso. Tudo para que possas dar ao vinho a forma ou o aspeto que ele teria se as uvas tivessem sido bem cuidadas e não levassem com mais nada em cima. Nós não queremos fazer este processo e não o fazemos porque acreditamos que o caminho natural das coisas já nos dá o suficiente, não há nada que possamos adicionar ou tirar para tornar melhor o resultado final. O melhor é aquilo que a natureza nos pode dar.

Na vossa opinião, porque acham que as gerações mais velhas têm mais resistência a este tipo de vinhos?

[E] As pessoas sempre gostaram de falar sobre vinho, ler sobre vinho e muitas vezes impressionar os outros com o seu vinho. Nos “bons velhos tempos” podias sempre falar dos teus vintage de Bordéus ou da Borgonha, deste ou daquele Chateaux. Tudo isto são coisas que podes meramente ler, decorar e mencionar sem sequer teres de provar o vinho em si. O vinho natural — ou vinho vivo, como preferimos chamar — é algo que não consegues padronizar ou apresentar num livro ou enciclopédia. Cada colheita é diferente, cada vinha é diferente, daí ser muito difícil de colocar os vinhos em “caixas” e, por conseguinte, entendê-los…

Mas também não temos necessariamente de entender a natureza, não é?

[E] Exato! Porquê fazer isso quando podemos apenas beber sem saber ao pormenor tudo sobre aquilo que estamos a levar à boca, sem encontrar aquilo que já estaríamos à espera? Em vez disso acreditamos que é muito melhor beber pelo prazer de beber e ser surpreendido. Cada vez mais as pessoas exigem saber tudo, estar sempre preparado para o que aí vem. Porquê? As coisas mais bonitas da vida são aquelas que nos apanham de surpresa…