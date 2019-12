Os incêndios na Austrália já mataram cerca de um terço da população de coalas que existem na Nova Gales do Sul, um dos estados australianos onde aquela espécie é mais comum. O anúncio foi feito esta semana pela ministra australiana do Ambiente, Sussan Ley, que apresentou a estimativa de que 8.400 coalas morreram nos incêndios que têm afetado a Austrália nos últimos dois meses.

O coala é um dos animais mais característicos da Austrália, única região do mundo onde aquela espécie existe, mas encontra-se ameaçada de extinção. Em 2016, os números apontavam para a existência de 329 mil coalas na Austrália, o que representava já um declínio de 24% nas populações ao longo das três gerações anteriores.

Números mais recentes têm-se fixado à volta dos 80 mil indivíduos, dos quais perto de 30 mil vivem no estado da Nova Gales do Sul — tendo inclusivamente surgido a notícia de que a espécie se poderia encontrar funcionalmente extinta (ou seja, sem elementos suficientes para produzir gerações futuras ou para ter um papel no ecossistema onde vive).

Os graves incêndios que têm afetado a Austrália neste verão estão a ter um impacto profundo na vida selvagem, sobretudo nos marsupiais endémicos daquele país, espécies que há décadas se encontram ameaçadas de extinção. O caso dos coalas é um dos mais paradigmáticos: entre 1990 e 2010, as populações de coalas na Nova Gales do Sul e em Queensland diminuíram 42%.

Esta é uma das espécies cujo habitat tem sido mais destruído pelos incêndios — estimando-se que 24% do território onde os coalas vivem tenha sido dizimado —, o que tem forçado os animais a fugir e a procurar água e comida fora do local onde vivem. Na internet, têm-se multiplicado vídeos que mostram coalas a fugir do calor e a procurar ajuda junto dos humanos.

Trees burned in Australia, As a result, the koalas lost their place of stay, the homeless and helpless.A thirsty Koala bravely asked for water to the cycle rider..We should all think about the environment ..

A contribuir decisivamente para a onda de incêndios que tem devastado o país desde novembro estão as temperaturas recorde registadas na Austrália. Em alguns locais do país, os termómetros têm-se aproximado dos 50ºC e a maioria das cidades estão a registar temperaturas duas vezes mais altas do que seria expectável para esta altura do ano.

Thirsty koalas get creative during Australia's record-breaking temperatures.

Embora a Austrália seja um país habitualmente afetado por graves incêndios, este verão o país está a ser particularmente devastado pelos fogos florestais. Já arderam cinco milhões de hectares de território e nove pessoas morreram.