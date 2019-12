O novo Presidente da Argélia, Abdelmadjid Tebboune, nomeou Abdelaziz Djerad para o cargo de primeiro-ministro, anunciou este sábado a televisão pública citando um comunicado oficial.

Professor de Ciência Política, Abdelaziz Djerad “foi encarregado de constituir um novo Governo” na sexta-feira, segundo a televisão.

Abdelaziz Djerad sucede no cargo a Sabri Boukadoum, ministro dos Negócios Estrangeiros que foi nomeado interinamente para a chefia do executivo depois da demissão de Noureddine Bedoui a 19 de dezembro, dia da tomada de posse do novo presidente.

Abdelmadjid Tebboune, antigo ministro e chefe de Governo do contestado ex-Presidente Abdelaziz Bouteflika, foi eleito à primeira volta nas presidenciais de 12 de dezembro.

A eleição foi amplamente boicotada pelo movimento de contestação popular “Hirak” que exige nas ruas o desmantelamento do sistema no poder desde a independência do país em 1962.