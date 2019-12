Há um pedido que Cristianinho faz, com frequência, ao pai: “Papá, aguenta mais uns anos que eu gostava de jogar contigo”. Cristiano Ronaldo sabe que “vai ser difícil”, apesar de considerar que ainda tem “alguns anos para jogar”, mas garante que aos 34 anos ainda mantém a mesma motivação. O jogador português falava à TVI, no Dubai, à margem dos Globe Soccer Awards, onde está nomeado para Futebolista do Ano — embora admita que, para si, “o mais importante é ganhar títulos coletivos”.

Ronaldo não considera que a sua motivação tenha mudado, à medida que envelheceu. Aliás, diz, “nos jogos, a motivação é sempre alta”. “As pessoas não conseguem ver é os bastidores”, apontou ainda, acrescentando logo de seguida que não tem “de mostrar nada a ninguém.”

Tenho é de mostrar a mim mesmo, à minha família, aos meus filhos, principalmente ao Cristianinho, que às vezes faz uma pressão a dizer: ‘Papá, aguenta mais uns anos que eu gostava de jogar contigo’. Acho que isso vai ser difícil, mas de resto tenho é de desfrutar”, disse.

Ronaldo diz que não tem segredos: “São muitos anos a jogar futebol” e “ambição”. “A ambição faz de ti aquilo que tu és. No meu caso, tem sido assim. Mas a palavra mais importante é paixão: seguires com paixão, gostares do que fazes e sentires-te motivado”, apontou. No entanto, o jogador português defende que “muita humildade também é vaidade” e, por isso, afirma que “ganhar todos os títulos” onde vai “não é para todos” nem é “coincidência”:

É um facto. Na seleção, na liga inglesa, na liga portuguesa, na liga italiana, os números não enganam,. E se for para outra liga, vou ganhar também: a liga árabe ou a liga chinesa. Quando és campeão, ganhas sempre”.

Ronaldo contou ainda que procura estar “rodeado de pessoas inteligentes nas suas áreas”. “Tento sempre aprender. Não só para a minha performance no futebol, mas para a minha vida”, justifica, acrescentando:

Deixa-me de certa forma envergonhado se o meu filho me perguntar alguma coisa e eu não souber responder. Por isso, tento autoeducar-me para que os meus filhos possam crescer saudáveis e se me pedirem uma opinião, eu esteja preparado para dar uma resposta.

Apesar de acreditar que ainda vai jogar futebol mais uns anos, Ronaldo considera também que “a vida depois do futebol é um dado muito importante” e já está a preparar-se. “Estou a preparar-me porque acho que vou viver mais cinquenta anos. Espero bem e há que estar preparado para encarar novos obstáculos. Fazer coisas que eu não sei: por exemplo, participar num filme de Hollywood. Era algo que eu gostava. Mas tenho de ter uma boa preparação. Tenho de ter um inglês top. Tenho de ter uma performance top“, disse, apontando: “Sou uma pessoa de desafios”.