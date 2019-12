O treinador do FC Porto falou pela primeira vez sobre a confusão no túnel do Jamor. Em entrevista ao canal 11, Sérgio Conceição nega qualquer agressão, mas admite que houve “tensão” entre ele e o treinador do Belenenses.

Questionado sobre se agrediu alguém, o treinador, depois de dar uma gargalhada, garantiu: “Não, não agredi”. Sérgio Conceição justificou o silêncio com o facto de considerar que não tem de “comentar rumores”. No entanto, não nega que houve tensão. “Tensão no intervalo do jogo? Claro que houve. Houve, entre mim e o treinador do Belenenses, naquilo que foi a discussão dele do lance de penálti do Coroña que ele disse que a origem deste lance foi falta”, explicou, continuando:

Entretanto, descemos as escadas. Há aquela confusão em termos de palavreado, em termos verbais. Desço as escadas e vou para o balneário. E fui rápido”.

Depois do final da primeira parte do jogo entre o Belenenses SAD e o FC Porto, e quando o resultado marcava uma igualdade que acabou por se manter até ao fim do jogo, os dois treinadores — Sérgio Conceição e Pedro Ribeiro — envolveram-se numa troca de palavras acesa. Em imagens reveladas pela SIC, o treinador do Belenenses SAD é mesmo ouvido a afirmar que foi atingido com “um soco”, ainda que nunca refira que foi Sérgio Conceição o autor da agressão.

Ainda de acordo com a SIC, a PSP terá interrogado os dois treinadores sem os identificar (por considerar que se tratam de figuras públicas que não necessitam de identificação) e nenhum deles referiu a alegada agressão nas respetivas declarações.

Este incidentes levaram o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a abrir um inquérito. De acordo com as normas deste organismo da Federação Portuguesa de Futebol, e se algum dos treinadores for acusado de agressão, a infração é considerada muito grave e pode levar a uma punição de 22 a 273 dias de suspensão.

Esta foi a primeira vez que o treinador do FC Porto falou sobre o caso. Na antevisão da receção ao Feyenoord em jogo da Liga Europa, Sérgio Conceição foi questionado sobre o sucedido mas o assessor de imprensa do FC Porto garantiu desde logo que o treinador não ia comentar o assunto.