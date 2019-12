O designer nova-iorquino Gill Schmid conseguiu surpreender mais uma vez o mercado com um mega-iate híbrido com 262 pés de bitola, cerca de 80 metros de comprimento, com um casco à prova de gelo, que lhe permite enfrentar mesmo as regiões mais inóspitas. Lá dentro mistura o prático com o luxo, incluindo uma garagem king size, à semelhança do barco, onde cabem outros barcos, motos de água, submarinos e até um Ferrari, para as idas a terra no maior estilo.

O impressionante iate, que irá ser construído pelo estaleiro alemão Dörries Yachts, disponibiliza além do quarto principal, reservado ao dono, mais seis suites para convidados e o alojamento para 25 tripulantes, uma vez que o barco não anda sozinho e alguém tem de tratar da limpeza e da cozinha. A classificação como híbrido deve-se ao facto de a embarcação estar preparada, simultaneamente, para o maior dos luxos e para servir como barco explorador.

Em frente à sala reservada aos charutos e ao whisky, estão os brinquedos transportados a bordo. O Ferrari é um deles 8 fotos

Esta última característica é particularmente importante por o casco ser concebido para suportar a navegação através do gelo, contando o iate com um tender de 39 pés e dois submarinos Triton, para levar três adultos até 500 metros de profundidade. Isto permite revelar tudo (ou quase) o que o oceano esconde sob a superfície, de focas e leões-marinhos sob o gelo aos peixes coloridos dos fundos de coral, em zonas mais temperadas. Para estas águas mais quentes, o iate coloca ainda à disposição quatro motos de água.

Todos estes “brinquedos” estão devidamente arrumados na garagem da embarcação e todos eles podem ser colocados ou retirados na água por grua. Mas há um espaço muito especial na garagem concebida por Gill Schmid e esse destina-se a um Ferrari, na imaginação do designer (ou qualquer outro veículo de dimensões similares), que o introduziu nos desenhos publicados. O desportivo italiano, à semelhança dos submarinos, das motos de água e do tender, é retirado do convés para a doca com recurso à grua. Uma vez livre de “acessórios” dispendiosos, a garagem pode ser convertida numa zona de convívio ou de festas, com três andares.