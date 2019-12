O espanhol Alejandro Fernández, do Ourense Atletismo, venceu este domingo a 26.ª S. Silvestre Cidade do Porto, na distância de 10 quilómetros, tendo concluído a corrida em 29 minutos e 53 segundos.

Mónica Silva, do Centro Desportivo S. Salvador do Campo, em Santo Tirso, ganhou a competição feminina, com o tempo de 35 minutos e 17 segundos.

A organização, a cargo da Runporto, diz que esta é “a maior” S. Silvestre nacional devido ao número de participantes, que este ano foram 12 mil na corrida de 10 quilómetros e seis mil na caminhada de cinco pelas ruas da cidade.

A organização disse à agência Lusa que terminaram esta prova 9.277 atletas, um número que fica aquém do recorde obtido em 2015, ano em que 10.880 atletas cortaram a meta.

Alejandro Fernández, um estreante e especialista nesta distância, impôs-se à concorrência e cortou a meta isolado, deixando o segundo classificado, Luís Saraiva, do Sporting de Braga, a quatro segundos, e o terceiro, Nuno Costa, do Maia, a 39.

Oito vezes vencedor da corrida, o sportinguista Rui Pedro Silva teve um desempenho discreto e ficou-se pelo 14.º lugar, com 32 minutos e 26 segundos.

Na corrida feminina, Mónica Silva passou em terceiro lugar a meio, chegou depois ao segundo posto e foi já na ponta final, no túnel da Rua de Ceuta, a poucas centenas de metros da meta instalada na via ascendente da Avenida dos Aliados, no Porto, que subiu ao primeiro posto.

Mónica Silva ganhou esta prova pela primeira vez, depois de já ter sido segunda e terceira classificada em edições anteriores, e por isso foi grande a sua satisfação com o triunfo obtido, mais do que com o tempo alcançado, com aliás confessou.

Milhares de pessoas seguiram de perto esta prova, tanto na partida e na chegada, na Avenida dos Aliados, como durante o percurso pelas ruas da cidade.

A edição de 2019 reuniu participantes de 42 países e, “pelo terceiro ano consecutivo, o evento foi distinguido com cinco estrelas pela Associação Europeia de Atletismo”, informou ainda a organização.