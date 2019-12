As obras de remoção do amianto e de substituição das coberturas de fibrocimento na Escola Secundária de Azambuja começam na segunda-feira, no distrito de Lisboa, informou este domingo aquele município.

O município de Azambuja congratula-se com a notícia de que terão início no dia 30 de dezembro os trabalhos de substituição das coberturas de fibrocimento ainda existentes na Escola Secundária de Azambuja”, é referido em comunicado.

De acordo com a autarquia, a obra já “se impunha há muito tempo”, e acontece depois da “sensibilização” e “pressão” exercidas pela câmara municipal junto do Ministério da Educação, responsável pelos trabalhos.

A obra arranca no penúltimo dia de 2019 e, caso não esteja concluída até ao final da pausa letiva de Natal, continua aos fins de semana de modo a não perturbar o normal funcionamento das aulas, esclarece o município.

A Câmara Municipal de Azambuja tem vindo também a reivindicar junto da tutela uma “intervenção profunda” naquela escola, para criar “condições físicas e pedagógicas condignas” para a comunidade educativa.