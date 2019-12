A Associação Nacional de Farmácias (ANF) disse que o Ben-u-ron xarope está em rutura de stock, até fevereiro, em todo o país. A notícia foi avança este sábado pelo Jornal de Notícias (versão em papel). No entanto, ao Observador, o presidente do Infarmed diz que não há razões para preocupação.

Apesar de o Ben-u-ron xarope ainda estar disponível em algumas farmácias, fonte da ANF adiantou ainda que “não vai ser possível durante o mês de janeiro” fazer a reposição daquela que é uma das marcas mais procuradas no mercado de medicamentos para crianças. De acordo com o JN, a rutura — para a qual os distribuidores começaram a alertar há vários dias — estará relacionada com um problema na produção.

Ao Observador, o presidente do Infarmed rejeitou que esta rutura seja um problema. Rui Santos Ivo garantiu que há alternativas também em xarope nos genéricos e a preços mais baixos e garante que os farmacêuticos têm a obrigação de indicar as alternativas ao xarope ben-u-ron no ato de compra.