O governo do Reino Unido revelou na internet as moradas pessoais de mais de mil personalidades britânicas que vão receber condecorações por parte da Rainha Isabel II na tradicional cerimónia de Ano Novo, incluindo figuras como o músico Elton John, a cantora e atriz Olivia Newton-John e os realizadores Sam Mendes e Steve McQueen.

O lapso foi detetado por várias pessoas que acederam à lista publicada no site do governo britânica (e entretanto retirada da página, onde consta agora apenas a lista dos nomes). Segundo o jornal britânico The Guardian, o governo disse que o documento com as moradas esteve visível apenas durante uma hora.

A revelação das moradas levou vários políticos a apelar à realização de uma investigação interna para apurar o que esteve na origem do erro.

“É uma falha grave e extraordinária, porque isto é um processo bem estabelecido que é feito da mesma forma há anos. Por isso, penso que é certamente necessária uma investigação urgente”, afirmou à BBC o antigo responsável pela função pública britânica, Sir Bob Kerslake.

Claro que o mais provável é que tenha sido erro humano, como já foi apontado, mas temos de saber quão bem preparadas estão as pessoas relativamente à importância de manter a segurança. Foram informados das potenciais consequências da divulgação desta informação?”, questionou o mesmo responsável, membro da Câmara dos Lordes.

Também Diana Johnson, deputada do Partido Trabalhista que vai receber uma condecoração no Ano Novo, apoia o pedido para que seja feita uma investigação: “Enquanto deputada, estou bem consciente da importância de manter em segurança as informações pessoais dos indivíduos, depois dos terríveis acontecimentos dos anos recentes”.

O incidente provocou grande desconforto nos bastidores da política britânica — até por motivos de segurança nacional, uma vez que na lista se encontravam as moradas pessoais de alguns dos mais altos responsáveis das autoridades policiais do Reino Unido.

Fontes do governo britânico referidas pelo The Guardian assumem que terá havido erro humano — descartando para já a possibilidade de ciberataque — e explicam que todas as pessoas afetadas pela divulgação das moradas estão a ser contactadas pelo governo, que lhes está não apenas a deixar um pedido de desculpas mas também a disponibilizar-se para apoiar quem possa ter preocupações de segurança resultantes da revelação.