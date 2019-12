O Governo moçambicano emitiu um alerta laranja para todas províncias do país, na sequência do mau tempo que já provocou cinco óbitos e destruiu infraestruturas na província de Cabo Delgado na época chuvosa em curso.

“Foi decretado o alerta laranja para todas as províncias do país, o que vai ajudar a que se faça o pré-posicionamento. É importante que o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades se prepare, de modo que, caso ocorra uma situação igual a que se regista em Cabo Delgado, as infraestruturas já estejam lá implantadas para fazer a busca e salvamento”, disse a ministra da Administração Estatal e Função Pública, Carmelita Namashulua, citada este domingo pela Agência de Informação de Moçambique.

Além de destruir parcial e totalmente mais de 500 casas na cidade de Pemba, o mau tempo que se faz sentir em Cabo Delgado provocou o desabamento da ponte sobre o rio Montepuez, isolando sete distritos do norte da província, disse fonte da Administração Nacional de Estradas na região à Lusa.

A ativação do alerta visa dar celeridade à mobilização de recursos para a assistência a possíveis vítimas e à reposição de danos, tendo em conta que época chuvosa no país só termina em abril.

“Devido à sua situação geográfica, temos de estar preparados, exortando as populações para se retirarem das zonas mais baixas ao longo dos rios”, declarou a ministra, que falava durante um Conselho Coordenador de Emergência no sábado dirigido pelo primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, para avaliar a situação.

Dados do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) indicam que pelo menos 2.650 pessoas em Cabo Delgado foram afetadas pelo mau tempo, que provocou o óbito de pelo menos cinco pessoas.

Além de Cabo Delgado, o mau tempo atingiu uma parte de Nampula, mas em regime fraco e moderado, segundo o delegado do INGC naquela província, Alberto Armando, também em declarações à Lusa.

Num comunicado divulgado na quarta-feira pelo Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos alertou para a subida das bacias hidrográficas dos rios Monapo, Lúrio, Megaruma, Montepuez, Messalo, Rovuma e Mecuburi.

Em abril deste ano, alguns pontos da província de Cabo Delgado foram atingidos pelo ciclone Kenneth, que causou a morte a 45 pessoas e afetou outras 250 mil.

Um mês antes da passagem do Kenneth, o centro de Moçambique foi devastado pelo ciclone Idai, que provocou 604 mortos e afetou cerca de 1,5 milhões pessoas no centro do país, além de destruir várias infraestruturas.

Entre os meses de novembro e abril, Moçambique é ciclicamente atingido por ventos ciclónicos oriundos do Índico e por cheias com origem nas bacias hidrográficas da África Austral.

No total, 714 pessoas morreram durante o período chuvoso em 2018/2019, incluindo 648 vítimas dos ciclones Idai e Kenneth.