Além dos atrasos, a greve dos trabalhadores da Portway já levou a oito voos cancelados no Aeroporto de Lisboa este domingo, confirmou ao Observador o dirigente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC), Fernando Simões. Naquele que é o terceiro e último dia da paralisação, o dirigente prevê uma “adesão na casa dos 80%”, apesar de ainda não ter números oficiais.

Continuam a haver atrasos. De ontem para hoje, havia dois voos previamente cancelados da Brussels Airlines. Neste momento, já estão seis voos da Easyjet cancelados. Portanto, temos, neste momento, oito voos cancelados no Aeroporto de Lisboa”, disse em declarações ao Observador.

Nos restantes aeroportos do país, têm-se registado atrasos de, em média, 15 a 20 minutos, mas o dirigente do SINTAC prevê que as “movimentações” comecem entre as 10h30 e as 11h00. “Nos poucos voos que saíram, já se registaram atrasos, apesar de os aviões estarem a chegar mais cedo. Em Faro, os que chegaram, chegaram cerca de 20 minutos antes da hora prevista e, mesmo assim, saíram com uma media de 15 a 20 minutos após a hora normalmente programada”, explicou ainda.

Questionado sobre a adesão ao último dia de greve, Fernando Simões estima que, “a olhar pelos números e por estes cancelamentos” esteja “na casa dos 80%”. No entanto, ressalva, ainda não tem a confirmação oficial. A confirmar-se, será superior à deste sábado, que teve uma adesão de 70%.

Este sábado, em declarações à Lusa, o dirigente tinha lamentado que a Portway tivesse começado “a cortar abonos sociais e direitos adquiridos por todos os seus trabalhadores ao longo de 20 anos, não reconhecendo assim todo o esforço dos trabalhadores ao longo dos anos”. “E tudo isto com um único objetivo: o de não baixar os seus lucros a fim de poder encher ainda mais os cofres do grupo Vinci”, disse ainda.