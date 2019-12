Os Globe Soccer Awards realizaram-se este domingo no Dubai mas foram antecedidos pelas habituais conferências e painéis de discussão do futebol. Num deles, o “Futebol que muda o futuro”, João Félix foi protagonista e deu a sua visão sobre o modelo que os mais novos interpretam nos dias que correm. “Tento sempre ser um bom exemplo para os jovens e há muita gente à minha volta a ajudar-me também nessa área. Acredito que nós, como jovens, precisamos de ajuda e de quem nos guie. Hoje em dia os clubes são conselheiros e ajudas essenciais aos jogadores quando comunicam com o público e com as várias plataformas de media”, destacou o avançado.

Contratado pelo Atl. Madrid ao Benfica a troco de 126 milhões de euros após seis meses de topo na Luz, o número 7 ganhou onde mediatismo não só com a passagem para a Liga espanhola mas também por ter sido a transferência mais cara de 2019 (e uma das maiores de sempre). E se já aí a confiança dos colchoneros era grande, passados seis meses está tão alta ou maior. “Chegou a um campeonato muito forte e competitivo, onde há que lutar muito por todos os jogos e mostrar um grande sacrifício. O João está a trabalhar muito pela equipa e está a cumprir os objetivos. Digo-vos que em dois anos será a grande figura do futebol mundial. O João Félix é a promessa do futuro, que se vai converter numa estrela mundial em duas épocas”, vaticinou Enrique Cerezo ao jornal As.

Enquanto não chegam as decisões coletivas, o avançado português vai acumulando prémios individuais e, depois de ter recebido o Golden Boy de 2019, foi distinguido como Revelação do Ano nos Globe Soccer Awards, ganhando a corrida a Jadon Sancho (B. Dortmund/Inglaterra) Haaland (Salzburgo/Noruega, que curiosamente viu este domingo confirmada a transferência para o B. Dortmund) e Ansu Fati (Barcelona/Guiné e Espanha).

“Boa noite, queria agradecer ao Benfica, ao Atlético de Madrid, ao meu agente e em especial à minha família, que sempre acreditou em mim”, disse o avançado após receber o galardão.

Antes, o Benfica voltou a ser distinguido como a Melhor Academia a par do Ajax, repetindo o prémio recebido no mesmo evento em 2015. “É uma grande honra estarmos aqui pela segunda vez e quero agradecer a todas as pessoas que trabalham na nossa academia, a todas as pessoas do Benfica, do presidente ao treinador, passando pelos jogadores. O clube está muito orgulhoso”, referiu Rui Costa, diretor desportivo dos encarnados.

A lista de prémios nacionais desde 2010 nos Globe Soccer Awards é a seguinte:

2010: Jorge Mendes (Agente do Ano)

2011: Cristiano Ronaldo (Jogador do Ano e Maior Atração no Futebol), Jorge Mendes (Agente do Ano) e Pinto da Costa (Carreira de Dirigente)

2012: Jorge Mendes (Agente do Ano) e José Mourinho (Melhor Treinador e Maior Atração no Futebol)

2013: Cristiano Ronaldo (Jogador Preferido dos Fãs), Jorge Mendes (Agente do Ano) e Deco (Carreira de Jogador)

2014: Cristiano Ronaldo (Jogador do Ano e Jogador Preferido dos Fãs) e Jorge Mendes (Agente do Ano)

2015: Jorge Mendes (Agente do Ano) e Benfica (Academia do Ano)

2016: Cristiano Ronaldo (Jogador do Ano e Prémio Boa Vontade)

2017: Cristiano Ronaldo (Jogador do Ano) e Jorge Mendes (Agente do Ano)

2018: Cristiano Ronaldo (Jogador do Ano e Jogador Preferido dos Fãs) e Jorge Mendes (Agente do Ano)

A lista de nomeados para cada um dos galardões de 2019 era a seguinte:

Jogador do ano

– Cristiano Ronaldo (Juventus/Portugal)

– Virgil Van Dijk (Liverpool/Holanda)

– Lionel Messi (Barcelona/Argentina)

– Mohamed Salah (Liverpool/Egito)

Jogadora do ano

– Alex Morgan (Orlando Pride/EUA)

– Lucy Bronze (Lyon/Inglaterra)

– Megan Rapinoe (Reign FC/EUA)

– Amandine Henry (Lyon/França)

Revelação do ano

– Jadon Sancho (B. Dortmund/Inglaterra)

– Haaland (Salzburgo/Noruega)

– Ansu Fati (Barcelona/Guiné e Espanha)

– João Félix (Atl. Madrid/Portugal)

Clube do ano

– Ajax (Holanda)

– Liverpool (Inglaterra)

– Lyon (França)

Treinador do ano

– Jürgen Klopp (Liverpool/Alemanha)

– Erik Ten Hag (Ajax/Holanda)

– Fernando Santos (Portugal/Portugal)

Agente do ano

– Mino Raiola (Itália)

– Jorge Mendes (Portugal)

– Federico Pastorello (Itália)

Diretor desportivo do ano

– Andrea Berta (Atl. Madrid/Itália)

– Éric Abidal (Barcelona/França)

– Igli Tare (Lazio/Albânia)

– Marc Overmars (Ajax/Holanda)

Parceria do ano

– Liverpool e Standard Chartered

– Manchester City e SAP

– Barcelona e Beko

Jogador árabe do ano

– Tarek Hamed (Zamalek/Egito)

– Salem Al-Dawsari (Al Hilal/Arábia Saudita)

– Abderrazak Hamdallah (Al Nassr/Marrocos)

– Youcef Belaïli (Al Ahli/Argélia)

– Akram Afif (Villarreal/Qatar)

Equipa árabe do ano

– Al Hilal (Arábia Saudita)

– Wydad (Marrocos)

– Espérance Tunis (Tunísia)

– Zamalek (Egito)

– Al Nassr (Arábia Saudita)

Receberam ainda prémios este ano Alisson Becker (Guarda-redes do Ano), Ryan Giggs e Pjanic (Prémio Carreira Jogador), Achraf Hakimi (Melhor Jogador Jovem Árabe do Ano) e Stéphanie Frappart (Melhor Árbito do Ano).