Um jovem, com idade entre os 20 e os 30 anos, foi esfaqueado até à morte, junto à Faculdade de Ciências, na zona do Campo Grande, em Lisboa.

De acordo com a TVI, a vítima foi encontrada na noite de sábado com ferimentos causados por uma arma branca. Os meios de socorro foram mobilizados para o local e, apesar de ter recebido assistência médica, o jovem acabou por morrer.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a investigar o caso. Ainda de acordo com a TVI, os suspeitos estão em fuga e as autoridades montaram uma operação para os tentar encontrar.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP remeteu ainda para uma comunicação oficial na segunda-feira.