O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Jorge Roque da Cunha, revelou que o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, está sem urgências pediátricas durante este fim de semana. A informação foi avançada pela TSF e confirmada junto de Jorge Roque da Cunha ao Observador.

Não recebem as crianças, não há urgência pediátrica”, disse.

Jorge Roque da Cunha adiantou que, “no país, particularmente na zona de Lisboa”, “há dezenas de macas acumuladas”. O secretário-geral detalhou à TSF que há “cerca de 50 macas no [Hospital de ] Santa Maria” e que, ali, “os tempos de espera das pulseiras verdes ultrapassam as 6, 7, 8, 9 horas”.

A situação não é uma situação conjuntural, é estrutural. Dada a carência de profissionais, dada a exaustão”, disse ainda.

O secretário-geral do SIM criticou a “inação do Ministério da Saúde” e o pediu ao Governo que, “em vez de fazer propaganda, que aja”.