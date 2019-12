Cristiano Ronaldo já é uma figura conhecido no Dubai e nos Globe Soccer Awards – até porque, contas feitas, de 2013 até hoje apenas num ano não ganho nada. Se há jogador que se sente “em casa” por ali é o avançado português que, entre todas as estrelas que passam pela passadeira vermelha, é sempre a mais requisitada e idolatrada por todos os fãs presentes. Por isso, na véspera da cerimónia, o avançado da Juventus aproveitou as conferências que antecedem o evento para abordar uma série de temas da vida pessoal, da carreira e… do futuro.

“Na minha vida tento sempre aprender, educar-me e formar-me naquilo que me interessa. Quero recuperar o tempo em que tive de renunciar à escola. Há vida depois do futebol. Ganhar mais ou menos uma Champions não me vai fazer feliz mas claro que quero ganhar. Todavia, preparo-me para uma vida nova e quero outras coisas: melhorar o meu inglês, participar num filme em Hollywood que exige inglês top e uma performance top… Para conseguir isto tens de sair da tua zona de conforto, aprender cada vez mais e desafiares-te a ti mesmo, que é algo que gosto muito. E, claro, tens de te rodear de pessoas inteligentes”, explicou numa das respostas, entre outras como a preparação, o rendimento e até o pedido do filho mais velho para aguente até poderem jogar juntos.

Em campo como fora dele, Ronaldo falou e não demorou a ser ouvido: Michele Plácido, ator e realizador italiano, já se mostrou disponível para ter o avançado num dos seus filmes. “Daria uma oportunidade a uma personagem como Ronaldo, mesmo no meu próximo filme sobre Caravaggio. Se pensarmos bem, Cristiano teria sido perfeito para interpretar ‘Freddo’ no ‘Romanzo Criminale’. Cristiano é frio e racional, não erra. Pense no extraordinário golo que marcou contra a Sampdoria: tremenda elevação, suspensão no céu, a expressão facial de quem diz ‘sou um vencedor'”, comentou ao Tuttosport, acrescentando que conseguia mais facilmente ver o português num filme de ação e comparando-o a Tom Cruise da “Missão Impossível” e do ‘Top Gun”.

E voltando ao Dubai, o filme também foi o mesmo: numa das poucas eleições este ano em que conseguiu superar Messi e Van Dijk – além de Mo Salah, que estava também nomeado –, Ronaldo ganhou pela sexta vez o prémio de Melhor Jogador do Ano (quarta consecutiva), repetindo os galardões de 2011, 2014, 2016, 2017 e 2018 do evento organizado pela Associação de Europeia de Clubes e pela Associação Europeia de Agentes de Futebol. Também Jorge Mendes recebeu pela oitava ocasião o prémio de Agente do Ano, falhando apenas em 2016.

“Tenho de agradecer à minha família, a minha namorada, ao meu filho mais velho que está aqui, aos meus três filhos que estão no hotel para depois seguirmos todos para Turim, à minha família que está em Portugal, aos meus companheiros da Juventus e da Seleção Nacional, ao meu agente, a todos os patrocinadores da gala, à comunidade árabe que é sempre fantástica comigo e ao Dubai que é um sítio maravilhoso onde venho todos os anos. Quero ainda agradecer a todos os que votaram em mim, é fantástico receber este galardão e espero estar cá para o ano”, começou por comentar Cristiano Ronaldo, antes de falar também com algum humor à mistura do golo recente que marcou à Sampdória: “Foi um dos melhores que marquei na minha carreira mas tenho 100% de certeza que não fizeram bem os cálculos porque saltei mais do que 2,56 metros…”.

A lista de prémios nacionais desde 2010 nos Globe Soccer Awards é a seguinte:

2010: Jorge Mendes (Agente do Ano)

2011: Cristiano Ronaldo (Jogador do Ano e Maior Atração no Futebol), Jorge Mendes (Agente do Ano) e Pinto da Costa (Carreira de Dirigente)

2012: Jorge Mendes (Agente do Ano) e José Mourinho (Melhor Treinador e Maior Atração no Futebol)

2013: Cristiano Ronaldo (Jogador Preferido dos Fãs), Jorge Mendes (Agente do Ano) e Deco (Carreira de Jogador)

2014: Cristiano Ronaldo (Jogador do Ano e Jogador Preferido dos Fãs) e Jorge Mendes (Agente do Ano)

2015: Jorge Mendes (Agente do Ano) e Benfica (Academia do Ano)

2016: Cristiano Ronaldo (Jogador do Ano e Prémio Boa Vontade)

2017: Cristiano Ronaldo (Jogador do Ano) e Jorge Mendes (Agente do Ano)

2018: Cristiano Ronaldo (Jogador do Ano e Jogador Preferido dos Fãs) e Jorge Mendes (Agente do Ano)

2019: Jorge Mendes (Agente do Ano), Benfica (Academia do Ano), João Félix (Revelação do Ano) e Cristiano Ronaldo (Jogador do Ano)

A lista de nomeados para cada um dos galardões de 2019 era a seguinte:

Jogador do ano

– Cristiano Ronaldo (Juventus/Portugal)

– Virgil Van Dijk (Liverpool/Holanda)

– Lionel Messi (Barcelona/Argentina)

– Mohamed Salah (Liverpool/Egito)

Jogadora do ano

– Alex Morgan (Orlando Pride/EUA)

– Lucy Bronze (Lyon/Inglaterra)

– Megan Rapinoe (Reign FC/EUA)

– Amandine Henry (Lyon/França)

Revelação do ano

– Jadon Sancho (B. Dortmund/Inglaterra)

– Haaland (Salzburgo/Noruega)

– Ansu Fati (Barcelona/Guiné e Espanha)

– João Félix (Atl. Madrid/Portugal)

Clube do ano

– Ajax (Holanda)

– Liverpool (Inglaterra)

– Lyon (França)

Treinador do ano

– Jürgen Klopp (Liverpool/Alemanha)

– Erik Ten Hag (Ajax/Holanda)

– Fernando Santos (Portugal/Portugal)

Agente do ano

– Mino Raiola (Itália)

– Jorge Mendes (Portugal)

– Federico Pastorello (Itália)

Diretor desportivo do ano

– Andrea Berta (Atl. Madrid/Itália)

– Éric Abidal (Barcelona/França)

– Igli Tare (Lazio/Albânia)

– Marc Overmars (Ajax/Holanda)

Parceria do ano

– Liverpool e Standard Chartered

– Manchester City e SAP

– Barcelona e Beko

Jogador árabe do ano

– Tarek Hamed (Zamalek/Egito)

– Salem Al-Dawsari (Al Hilal/Arábia Saudita)

– Abderrazak Hamdallah (Al Nassr/Marrocos)

– Youcef Belaïli (Al Ahli/Argélia)

– Akram Afif (Villarreal/Qatar)

Equipa árabe do ano

– Al Hilal (Arábia Saudita)

– Wydad (Marrocos)

– Espérance Tunis (Tunísia)

– Zamalek (Egito)

– Al Nassr (Arábia Saudita)

Receberam ainda prémios este ano Benfica e Ajax (Melhor Academia), Alisson Becker (Guarda-redes do Ano), Ryan Giggs e Pjanic (Prémio Carreira Jogador), Achraf Hakimi (Melhor Jogador Jovem Árabe do Ano) e Stéphanie Frappart (Melhor Árbito do Ano).