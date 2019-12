Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida neste domingo depois de um homem abrir fogo sobre os fiéis que participavam numa missa numa igreja em White Settlement, no Texas, Estados Unidos.

De acordo com a CNN, que cita o responsável da polícia local, o atirador entrou na igreja e abriu fogo durante uma missa, mas acabou por ser abatido por dois fiéis que estavam armados.

White Settlement Police Chief J.P. Bevering confirms the suspect is dead. Tarrant Co. Sheriff Bill Waybourn says he wants to thank the good people who raised up and stopped it before it got worse. pic.twitter.com/q1BpEvIxQU

— Erin Jones (@erinjonesnews) December 29, 2019