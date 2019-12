O ator Zac Efron esteve à beira da morte, depois de ter sofrido uma infeção grave enquanto filmava um documentário na Papua-Nova Guiné, onde se encontrava o seu mais recente projeto: o reality show “Killing Zac Efron”. O caso aconteceu antes do Natal, mas só agora foi tornado público: entretanto, o ator de 32 anos já se encontra “estável” e de volta a casa.

De acordo com o Daily Mirror, a estrela de “High School Musical” foi até transportado para o hospital de avião para Austrália na sequência de uma “emergência médica de vida ou de morte”. O mesmo jornal adiante que o ator de 32 anos sofreu uma “febre tifóide ou algo similar”.

Ao chegar à Austrália, Zac Efron foi internado no Hospital St. Andrews War Memorial, em Brisbane, capital do estado australiano de Queensland. O ator ficou internado durante sete dias. Acabou por recuperar e receber alta, tendo regressado aos Estados Unidos no dia 24 de dezembro, mesmo a tempo de passar o Natal, com a família.