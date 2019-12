Afinal, foi mesmo uma cena de Hollywood: Bolasie foi despenalizado e pode defrontar FC Porto em Alvalade

“Bem, fui expulso por causa disto hoje. Contratem-no para Hollywood. Estou apenas feliz pela vitória da equipa. Grande espírito e capacidade de luta por parte dos rapazes. Estamos nas meias-finais”, escreveu Yannick Bolasie a 21 de dezembro, após ter sido expulso por acumulação de amarelos no encontro da última jornada da fase de grupos da Taça da Liga, frente ao Portimonense. No dia seguinte ao Natal, o avançado viu a confirmação do jogo de castigo pelo cartão vermelho; esta segunda-feira, foi despenalizado pelo segundo amarelo e vai poder defrontar o FC Porto no clássico que abre o ano civil de 2020 no Campeonato, em Alvalade, a 5 de janeiro.

Logo depois do encontro no Algarve, que os leões acabariam por vencer por 4-2 reduzidos a dez (e que valeu ainda a passagem à Final Four da Taça da Liga, beneficiando da derrota caseira do Rio Ave com o Gil Vicente), o clube verde e branco fez saber através do team manager Beto que iria apresentar recurso do segundo amarelo exibido ao avançado, num lance onde tocou de forma inadvertida em Willyan quando fazia uma rotação.

Os responsáveis do Sporting acreditavam que, além daquilo que as próprias imagens televisivas mostravam, onde foi percetível que o jogador dos algarvios “forçou” essa situação, o árbitro João Pinheiro poderia ter uma outra visão desse lance, assumindo o erro na interpretação da jogada numa partida que, ao contrário do que acontece por exemplo no Campeonato, não contou com a assistência do VAR na Cidade do Futebol. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol acabou por aceitar esse pedido esta segunda-feira.

[Clique na imagem para ver o lance que motivou a expulsão de Bolasie com o Portimonense]