Cerca de 350 elementos de várias coletividades do concelho da Guarda vão cantar as tradicionais Janeiras no domingo, no grande auditório do Teatro Municipal da cidade mais alta do país, foi esta segunda-feira anunciado.

Segundo a Câmara Municipal da Guarda, presidida por Carlos Chaves Monteiro (PSD), o espetáculo comunitário “Vamos cantar as Janeiras!”, com direção artística de Edgar Valente e de Ricardo Coelho, terá início pelas 18h00 do dia 5 de janeiro.

Trata-se de um espetáculo com 17 grupos de cantares de coletividades e associações de freguesias do concelho que, “através da música e dos cantares tradicionais desta época festiva de boas-vindas ao novo ano, conjuga um momento de festa com um momento de comunhão entre todos”.

“A celebração das Janeiras é um acontecimento popular enraizado há muitas décadas no povo, sobretudo oriundo do meio rural. As Janeiras correspondem a uma manifestação cultural e social de convívio e partilha, de promover os valores da amizade e solidariedade no arranque de cada ano novo”, lembra a autarquia. A entrada para o espetáculo custa um euro e o valor angariado reverterá, como aconteceu nas edições anteriores, para uma instituição de solidariedade social do concelho da Guarda.

Participam na edição deste ano os grupos de Concertinas Gotinha de Água, de Cantares da Sequeira, do Marmeleiro, da Rapoula, da Arrifana, Vozes da Quinta, A Mensagem de São Miguel, Cantarinhas de Famalicão da Serra, das Lameirinhas, da Faia e Sete Vozes de Vila Fernando. Entram ainda no espetáculo comunitário os ranchos folclóricos do Centro Cultural da Guarda e da Casa de Saúde Bento Menni, o Grupo Coral Pedras Vivas, o Grupo de Cavaquinhos da Póvoa do Mileu e o Grupo Coral de Maçainhas.

O cantar das Janeiras encerra o programa de animação de Natal do município da Guarda, intitulado “Guarda: Cidade Natal 2019”, iniciado no dia 1 de dezembro.