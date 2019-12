A Orquestra Clássica do Sul (OCS) e o seu coro participativo vão atuar pela primeira vez juntos no sábado, no grande auditório da Culturgest, em Lisboa, num concerto de boas-vindas ao ano de 2020, anunciou esta segunda-feira a orquestra algarvia.

O Coro da OCS foi criado em 2019, numa iniciativa que a Orquestra classificou como “um desafio ousado” que tinha como objetivo “dinamizar ainda mais o panorama cultural do sul do país”, e conta com cerca de 60 vozes masculinas e femininas, sob coordenação do barítono Rui Baeta, destacou a mesma fonte, num comunicado divulgado esta segunda-feira.

O coro tem, segundo a OCS, estado “à altura das expectativas delineadas” e vai permitir à Orquestra algarvia “diversificar o seu repertório” e apresentar um espetáculo denominado “De Londres a Veneza”, com obras de Georg Frederick Händel, António Vivaldi e Joseph Haydn.

“Este momento marca a primeira atuação conjunta do Coro e Orquestra Clássica do Sul na capital [de Portugal]. Rui Pinheiro, maestro titular da OCS, fica responsável pela direção orquestral de um concerto que terá como convidadas Paulina Sá Machado (soprano) e Marta Magalhães (meio-soprano)”, sublinhou.

Os espetadores que se deslocarem ao grande auditório da Culturgest, no sábado, vão poder assistir a um concerto cujo programa inclui “Música Aquática — Suite n.º 2”, de Georg Haendel, “Glória em Ré maior”, de Antonio Vivaldi, e “Sinfonia n.º 104”, de Joseph Haydn, acrescentou a OCS.

Os bilhetes para este concerto têm um preço de 15 euros e podem ser adquiridos na bilheteira da Culturgest, na bilheteira ‘online’ ou reservados ainda pelo telefone 217 905 155, segundo a Orquestra.

Esta atuação em Lisboa surge depois de a OCS realizar, no primeiro dia de 2020, o tradicional concerto de Ano Novo, no Cineteatro Louletano, em Loulé, com duas apresentações, uma às 16h00 e outra às 18h00, anunciou a Câmara algarvia.

“Esperam-se espetáculos contagiantes e plenos de vivacidade e envolvimento do público, à semelhança do que tem acontecido em anteriores edições. O maestro convidado é Frank Zielhorst, maestro titular da orquestra britânica Sinfonia Viva e a Orquestra Clássica do Sul interpreta obras de Strauss, Mozart, Nielsen e Lumbye, tendo cada concerto a duração prevista de 60 minutos e o valor por pessoa de 10 euros”, revelou a autarquia de Loulé, num comunicado.

A Câmara algarvia anunciou também a realização, às 15h00, no sábado, no Cineteatro Louletano, do “habitual concerto de Charolas e Janeiras de Loulé”, com atuações do Grupo de Janeiras da AGAL/Rancho Folclórico Infantil e Juvenil de Loulé, Charola das Barreiras Brancas/AGAL, Charola Ossónoba, Charola da Casa do Povo da Conceição de Faro, Charola da Banda Musical de Tavira e Charola Juvenil Bordeirense”.

“Também a 4 de janeiro, mas pela noite (21h30) e no Auditório do Solar da Música Nova, a prestigiada soprano internacional Olga Heikkilä junta-se ao acordeão de Gonçalo Pescada para um encontro que revisita os universos de Mozart e Piazzolla”, adiantou a Câmara algarvia.

A mesma fonte sublinhou que a soprano finlandesa vai formar uma “dupla clássica” com o acordeonista algarvio, numa “abordagem íntima da música e do texto”, que tem a particularidade “rara” de permitir “escutar música de Mozart em acordeão e músicas de Piazzolla cantadas por uma soprano lírico”, durante 60 minutos, com os ingressos a custar cinco euros.