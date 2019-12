A companhia aérea japonesa — Japan Airlines — está a oferecer 50 mil viagens em voos domésticos para os turistas internacionais, durante o próximo verão. A ideia é que estes turistas conheçam zonas do país menos visitadas e que libertem Tóquio, principalmente numa altura em que a cidade vai receber os Jogos Olímpicos de verão.

Para ganhar estes bilhetes, explica a CNN, existem no entanto algumas condições. Os visitantes têm que estar registados no programa de passageiro frequente da companhia, o Mileage Bank, mas fora do Japão. Mais, só dias antes da partida o passageiro selecionado conhecerá o seu destino que poderá ser um de quatro opções. Todos eles terão saída dos aeroportos de Haneda, Osaka ou Kansai. Familiares e amigos que viagem juntos podem concorrer em grupo.

A companhia aérea deverá libertar mais informações em janeiro e as aplicações para concorrer aos voos gratuitos deverão começar em fevereiro.

O governo estima que os Jogos Olímpicos de verão, que vão decorrer entre 24 de julho e 9 de agosto de 2020, e os Paralímpicos, que acontecem de seguida até 6 de setembro, tragam mais de 10 milhões de visitantes ao país. Entre 2013 e 2018, as estatísticas mostraram que o Japão foi visitado por 31 milhões de turistas por ano, com 10 milhões a passarem por Tóquio.