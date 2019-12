Nos últimos anos tem havido uma estreita relação entre o Lincoln Aviator, o SUV com sete lugares da mais luxuosa marca da Ford e o actor de Hollywood Matthew McConaughey. Na última revisão do modelo, o construtor americano (que não comercializa os seus veículos em Portugal) recorreu à estrela da Sétima Arte, estratégia que repetiu este ano e, aparentemente, com o maior dos sucessos.

O vídeo, sob o título “Warm Escape”, conta a história de uma ida à pesca de McConaughey num lago gelado, para depois retemperar forças no quentinho do Aviator. Ainda que a estrela se limite a pescar, pelo que dificilmente será esta uma performance digna de um Óscar, o anúncio, divulgado a 27 de Dezembro, está quase nos 20,5 milhões de visualizações no YouTube.

Mais do que o actor ou o SUV, a personagem principal do vídeo parece ser a natureza, aqui retratada por um lago gelado rodeado de montanhas longe de tudo. É também uma oportunidade para habitantes de zonas bem mais temperadas perceberem como funciona a pesca no gelo, onde tudo começa por fazer um buraco que permita o acesso à água.