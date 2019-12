A Polícia Federal Australiana deteve este domingo na cidade de Perth uma mulher portuguesa de 42 anos na posse de cocaína na mala de viagem.

De acordo com um comunicado da polícia australiana, as autoridades fronteiriças do país identificaram a mulher após esta aterrar em Perth num voo com origem na cidade de Doha, no Catar.

A mulher foi inicialmente interrogada pelos agentes e levada para as instalações da polícia, onde a sua mala de viagem foi submetida a um exame completo.

Os agentes encontraram seis garrafas de plástico, originalmente destinadas a produtos de cosmética, com cocaína no interior. No total, as garrafas pesavam quase cinco quilogramas — embora não tenha sido determinada a quantidade exata de droga dentro dos recipientes.

O visto turístico foi cancelado imediatamente e a mulher vai agora ser presente a tribunal para responder por um crime de importação de quantidade comercial de droga, crime que na Austrália pode ser punido com pena de prisão perpétua.