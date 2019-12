O PAN comprometeu-se esta segunda-feira a continuar a luta contra a “maior crise” que o planeta atravessa, a ambiental, e prometeu “uma ação forte contra a corrupção, contra a violência doméstica, contra os discursos e crimes de ódio”.

Numa mensagem de ano novo divulgada na noite desta segunda-feira nas redes sociais do partido, o deputado André Silva começa por fazer um balanço do ano que agora termina, considerando 2019 como “um ano de transição” e de “fim de legislatura, onde o PAN foi cada vez mais conhecido e reconhecido”.

A par de ter sido o ano em que o partido elegeu um eurodeputado e conseguiu constituir um grupo parlamentar (de quatro deputados), para o PAN, 2019 marcou também um reforço da posição do partido e, por isso, a “ação política e social” é agora “cada vez maior nos municípios”, através dos eleitos locais.

“Em 2020, continuaremos a bater-nos contra a maior crise que vivemos, a crise ambiental e climática. Estamos a 10 anos do ponto de não retorno, o ponto a partir do qual o clima e os fenómenos meteorológicos deixam de ser tal como os conhecemos e os fenómenos passarão a ser mais imprevisíveis e mais extremos”, sustentou o deputado.

André Silva salientou, então, que “é importante” desencadear “uma transição económica com a maior urgência possível na área da indústria, da energia, da mobilidade, da agricultura ou das florestas”.

“E para este desígnio podem contar com o PAN”, sublinhou.

No próximo ano, que marca também o início de uma nova década, o líder do PAN promete igualmente “uma ação forte contra a corrupção, contra a violência doméstica, contra os discursos e crimes de ódio”, e é objetivo do partido “retirar da rua as pessoas em situação de sem-abrigo e dignificar as suas vidas”.

Em 2020, o Pessoas-Animais-Natureza compromete-se ainda a trabalhar “na área da prevenção da saúde, nomeadamente e especialmente na saúde mental”.

“E, lamentavelmente, à entrada da terceira década do século XXI, são cada vez mais as atrocidades cometidas contra os animais. Num parlamento que continua de costas voltadas para os animais, aqueles que estão no fim da linha continuam totalmente desprotegidos, o PAN irá continuar a bater-se por um mundo mais justo e mais harmonioso”, destacou o parlamentar, que desejou aos portugueses um “bom ano”.