A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 50 anos suspeito de ter ateado fogo numa residência de Oliveira do Douro, concelho de Vila Nova de Gaia, anunciou hoje esta força policial.

Em comunicado, a PJ, através da Diretoria do Norte, indica que o suspeito foi identificado e detido e que o fogo terá sido provocado com recurso a um isqueiro, num quadro de alcoolismo e excesso de medicação.

“No dia de ontem [domingo], durante a tarde, o detido, depois de ter ameaçado que iria incendiar a casa, terá ateado fogo a um armário e peças de roupa que se encontravam no quarto de dormir”, descreve a PJ.

Na hora da ocorrência, a companheira do suspeito e respetivo filho encontravam-se na habitação, tendo tentado extinguir o incêndio com baldes de água. A PJ indica que “o interior da residência ficou com danos provocados pelo fogo, que só não foram maiores dada a pronta intervenção de mãe e filho”.

“Para além de afetar a habitação, o incêndio colocou assim em perigo as habitações do prédio”, termina a PJ. O detido, que tem antecedentes por furto de veículos, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.