(em atualização)

O Partido Nacionalista Basco (PNV) chegou a um acordo com o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) e vai apoiar a investidura de Pedro Sánchez, está a noticiar o El País. Andoni Ortuzar e o presidente do governo vão oficializar a decisão esta segunda-feira à tarde, durante o Congresso de Deputados.

Entretanto, o PSOE também está a ultimar as negociações com a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), que tem de se abster para que Pedro Sánchez possa assumir o mandato à frente do governo espanhol. Conhecendo-se já o parecer da Advocacia-Geral do Estado (órgão jurídico dependente do Ministério da Justiça), que pede ao Supremo Tribunal Espanhol que permita a Junqueras assumir o seu mandato no Parlamento Europeu, tudo indica que a ERC venha a viabilizar a investidura de Sánchez em coligação com o Podemos.