O icónico Carocha pode ser um modelo ultrapassado em matéria de dimensões e formas, mas é também um dos veículos no mundo com a maior legião de fãs. Consciente disso mesmo, a VW decidiu encerrar a década que viu o Carocha sair de cena com um vídeo em que repassa alguns dos pormenores mais marcantes da sua longa história.

Produzido pela agência Johannes Leonardo, com banda sonora dos Pro Music Youth Chorus, as imagens recordam as diferentes idades por que passaram os seus condutores, normal num veículo que surgiu inicialmente em 1938 e foi produzido até 2003. Isto se considerarmos apenas o Type 1, uma vez que ao Carocha original sucedeu-se o New Beetle, fabricado até 2011 e por fim o Beetle, cuja última unidade abandonou a linha de montagem em Julho de 2019.

A esperança para os fãs da marca e, mais do que isso, do modelo, é a possibilidade de a VW voltar a produzir o Carocha em versão 100% eléctrica, alimentado por bateria. Os acumuladores alojados sob a plataforma permitirão uma maior liberdade aos designers, limitados até aqui pela necessidade de montar uma mecânica transversalmente à frente, num veículo desenhado para ter motor traseiro. Por outro lado, ao serem menos volumosos, os motores eléctricos vão deixar os estilistas desenhar frentes e traseiras mais curtas e arredondadas. Falta apenas o construtor querer fazer o Carocha regressar ao mercado.