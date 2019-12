Pelo menos duas pessoas morreram na localidade de Cobargo devido aos incêndios florestais que estão a devastar o sudeste da Austrália, anunciaram as autoridades. Há cinco desaparecidos e milhares cercados pelo fogo. A última atualização dava conta de sete desaparecidos.

“Hoje é um dia terrível para [o estado] de Nova Gales do Sul. Após a trágica morte, na noite passada, de um bombeiro voluntário, a polícia confirmou duas mortes em Cobargo. Uma terceira pessoa está desaparecida”, afirmou, em conferência de imprensa, a chefe de governo daquele estado, Gladys Berijiklian. Antes, o chefe de governo do estado de Victoria, Daniel Andrews, indicara que estão por localizar quatro pessoas naquele estado do sudeste do país, e que se encontravam nas áreas onde vários fogos estão ativos.

Segundo o The Guardian, o bombeiro era Samuel McPaul, de 28 anos. McPaul morreu na segunda-feira perto da fronteira de Nova Gales do Sul com o estado de Victoria quando um “tornado de fogo” — descrito como um “estranho evento meteorológico” pelo porta-voz dos bombeiros — derrubou a carrinha de dez toneladas onde seguia. O acidente aconteceu a cerca de 110 quilómetros de Albury, pouco depois das seis da tarde (hora local). O homem de 28 anos ia ser pai em breve. A mulher, Megan, com quem tinha casado no ano passado, está à espera do primeiro filho.

Dois bombeiros, de 39 e 52 anos, ficaram feridos durante o acidente e foram transportados para o hospital. O mais novo, que está internado em Melbourne, encontra-se em estado crítico, refere o mesmo jornal.

No município de East Gippsland, na fronteira com o estado de Nova Gales do Sul, ao qual pertence Mallacoota, cerca de quatro mil pessoas fugiram para as praias para escapar às chamas, numa das regiões mais turísticas da Austrália.

Andrews disse que está a ser considerada a possibilidade de evacuar algumas comunidades afetadas pelos incêndios, como Mallacoota, onde, de acordo com imagens difundidas nas redes sociais, é visível um céu vermelho e fumo denso. “Fizemos pedidos [à Defesa australiana] para nos apoiar na avaliação dos danos às propriedades e também para aceder a algumas comunidades isoladas por via marítima”, sublinhou.

A situação no estado de Victoria piorou nos últimos dias, com 260 novos incêndios declarados na segunda-feira e mais 61 durante as primeiras horas desta terça-feira.